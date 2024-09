Jak leklá ryba nikdy nebudu, říká nový pardubický kapitán Šafarčík

„Když jsem před třemi lety do Beksy přicházel, říkal jsem Radku Nečasovi (sportovní ředitel klubu), že chci do Pardubic medaile vrátit. A za tím si pořád stojím,“ prohlašuje 30letý rozehrávač.

„Jsem rád, že do toho teď půjdu z pozice kapitána, beru to jako velkou čest a s pokorou. Věřím, že to je moje přirozená role v týmu,“ pokračuje Šafarčík. Tým kolem něj se během léta zásadně proměnil, když z něj odešlo hned osm hráčů, a tak bude šéfovat v podstatě zcela novému. Soutěž s ním zahájí v sobotu v 18 hodin v hale Olomoucka.

Je vaše kapitánství potvrzením statu quo? Kdo chodí na Dašickou, ten ví, že když zrovna nesprintujete po palubovce, působíte spíš jako druhý trenér...

S koučem Šotnarem jsme se zrovna bavili v autě, že do toho občas kecám možná až moc, ale řekl bych, že to je lepší, než kdybych byl nějaká leklá ryba a tím zápasem jenom nějak proplouval. Dávám si na to trošku pozor, zodpovědnost je teď o to vyšší. Měnit se však nehodlám; těším se, že klub z téhle pozice povedu, i když Kamil (Švrdlík, dosavadní kapitán) pořád v té kabině je a má v ní obrovské slovo.

Na tiskovce jste zmínil, že vám město přirostlo k srdci a že byste se, podobně jako hokejista Lukáš Sedlák, rád považoval za Pardubáka. Nakolik se v tom projevují přímo fanoušci Beksy, kteří mají s basketbalovým týmem velmi vřelé, až jakoby zdravé sousedské vztahy?

Hraje to obrovskou roli. Já jsem emotivní hráč, čerpám z nich energii. Tady je to specifické. Když jdu vyhodit balon z autu, cítím párek a pivo z první řady... Ale já mám tohle propojení rád, je mi to blízké. I když to minulý rok výsledkově vypadalo, jak to vypadalo, lidi pořád chodili v hojném počtu a za to jim patří velký dík. Říkám i známým a rodině, že hrát tady je pro mě něco víc. Nikdy nezapomenu na sedmý zápas v play off proti Ústí dva roky zpátky (vítězství Beksy 87:76). To bylo něco neskutečného, jeden z nejsilnějších zážitků v kariéře. Tehdy jsem byl po operaci prstu, tím to bylo výraznější. Tam jsem si řekl, že to v Pardubicích fakt miluju. Doufám, že lidem už v téhle sezoně předvedeme více kvality i radosti a že to bude pokračovat po celé další tři roky, na něž mám smlouvu.

Jak jste vnímal tu výraznou obrodu kabiny? Odešly i stálice Tomáš Vyoral nebo odchovanec Josef Potoček, a když pomineme nejmladší členy kádru, zůstal jste pouze vy a Kamil Švrdlík.

Myslím, že to po loňské sezoně bylo přirozené. I zvenku asi bylo vidět, že tým musí projít nějakým okysličením. Někteří hráči tu působili dlouho, to pak svádí k uspokojení, přenese se to do jakési letargie. Když se o něco (zisk ligové medaile a postup do finále) dlouho snažíte a nepřichází to, motivace ubývá. Bylo jasné, že k něčemu takovému dojde, ale nikdo nevěděl, koho se to bude týkat. Počítal jsem s tím, že si tu podáme ruku, poděkujeme si a rozloučíme se. Radek Nečas a celé vedení si však se mnou sedli a řekli mi, že si přejí, abych já byl ten, kdo tu prodlouží smlouvu — Kamil Švrdlík ji měl. Nastínili mi i tu roli kapitána, abych vedl další éru. Byl jsem za to rád, protože já vnitřně do té letargie ještě nepřešel. Cítím, že týmu stále mohu dodávat energii, je to extra motivace. Někdo namítal: Začneš tu čtvrtou sezonu, dohromady bys tu byl šest... Já ale odpovídal: Hele, to je ale úplně jiný tým s novým trenérem. Většinu kluků, co přišli, znám, a vím, jací jsou. S řadou z nich jsem i hrál. Všechny spojuje to, že rádi vítězí, což je vlastní i mně. Proto občas na hřišti vyvádím, co vyvádím. Byla to pro mě záruka, že mužstvo bude hladové. Ti hráči budou mít důvod bývalým zaměstnavatelům dokázat, že byla chyba se jich zbavit.

Přiznám se, že mě zaskočily ty vaše pochyby, zda o vás Beksa bude dál stát. Zažil jste přece svoji statisticky nejlepší sezonu v Pardubicích a v příslušné anketě jste se dostal i do ligového výběru top českých hráčů...

Jo, ale já to nemyslím z čistě osobního hlediska. Pro mě to byla nejlepší sezona v kariéře. Je to asi i logické, protože jsem v nejlepších basketbalových letech. Myslím, že v průběhu té nové smlouvy budu na výkonnostním vrcholu. Ale nevěděl jsem, zda to vedení nebude chtít úplně „rozstřelit“, najít si nového lídra. Netušil jsem, zda trenér Šotnar nemá jinou představu. Nicméně když bylo jasné, že sem půjde, hned jsme se setkali a nastínil mi, že moc stojí o to, abych byl jeho kapitán. Vedení ve mě taky vložilo velkou důvěru, vyšlo mi vstříc v požadavcích. Pak už nebylo co řešit.

Prý jste měl prsty v tom, že se do Pardubic vrátil pivot Joey Brunk.

Tím se asi nemusím tajit. S Joeym jsme se za těch pár měsíců, co tu strávil, hodně skamarádili. I potom, co odletěl do Ameriky, jsme zůstali v kontaktu, celé léto jsme si psali. Průběžně jsem se ptal na jeho zdravotní stav. Čistě ze zvědavosti, protože tehdy mě ani nenapadlo, že by tady mohl být. Ale jak šel čas a jak se mě trenér ptal na můj názor na některé možné posily, došli jsme k tomu, že jsme probírali pozici 5. Začal se mě na Joeyho ptát a mě samotného to napadlo. Řekl jsem mu, že si píšeme, že Joey trénuje a že je na tom jako před tím zraněním. Kouč poznamenal, že podle něj to byl loni nejlepší pivot v lize a že by o něj moc stál. Já to Joeymu nadnesl, on odpověděl, že o tom taky přemýšlel, že už mluvil právě i s trenérem a přes agenta byl v kontaktu i s Radkem Nečasem. Pak už jsem dělal všechno pro to, aby sem šel. Každý den jsem mu referoval, jak to tu vypadá, jaké hráče Beksa podepisuje. Maloval jsem mu to v těch nejrůžovějších barvách. Přesvědčoval jsem ho, že to bude správný krok i pro něj, že bude fajn, když bude po tom zranění hrát v prostředí, které zná. Netvrdím, že to je moje zásluha, ale přimlouval jsem se, jak to šlo.

Brunk měl loni na podzim skvělý rozjezd. Zranění zad mu sebralo šanci stát se velkou ligovou hvězdou, že?

Jeho potenciál je obrovský, i pro mě to je jednoznačně nejlepší hráč na „pětce“ v lize. Basketbalovým uměním, fyzickými předpoklady a především mentální stránkou. Super kluk, pracovitý, chce vítězit. Stará se o sebe, myslí to vážně. Není v Evropě jen na dovolené a že si k tomu zahraje basket za nějakou „kačku“. V přípravě to předváděl, byl to náš nejlepší hráč. Na turnaji na Slovensku jsme hráli proti Szolnoku, což je loňský vicemistr maďarské ligy. S jeho pivoty cvičil, nadělal z nich trhací kalendář. Totéž i víc od něj očekávám v lize.

S kým z nových hráčů máte nejužší vazby?

Určitě s Lubošem Kovářem, se kterým jsem hrál dva roky v Nymburce. I jemu jsem párkrát volal, orodoval jsem za něj. Jsem moc rád, že tu je, trávíme spolu hodně času. Ale znám se i s Filipem Novotným, když jsem přestupoval do Nymburka, byl tam jako mladý.

Kováře jsem registroval už jako náctiletého ve Svitavách. Bral jsem ho za veliký talent, který se možná později trochu zadrhl silnou konkurencí v Nymburce. Ten by, myslím, v Bekse taky mohl rozkvést.

Luboš je jeden z těch hráčů, o nichž trenér prohlásil, že jsou „pod radarem“. Ligu hraje už od nějakých 17 let, na necelých 24 je ohromně zkušený. I z evropských pohárů a Ligy mistrů, což tady kromě mě nikdo jiný není. Poslední trenér Tabellini s ním podle mě v Nymburce nezacházel tak, jak by se mělo. Stavěli ho na špatnou pozici, snažili se z něho udělat pětku, která má hrát ve vymezeném území. Luboš je ale jasně menší pivot na pozici 4 a jeho obrovská zbraň je střelba z dálky. Tohle přesně po něm chce i trenér Šotnar. To je na něm skvělé, že se hráče nesnaží přetvořit. Vybere si do systému takové, kteří mu do něj pasují tím, co jim je vlastní. Luboš už to ukazuje, i když jeho statistiky v přípravě možná nebyly oslnivé. Já ho ale vidím každý den na tréninku, jak se snaží, že má z Nymburka správné návyky. Že se mu teď bůhvíjak nepovedlo pár zápasů v přípravě, podle toho ho nikdo nebude soudit. Jsem stoprocentně přesvědčený, že Luboš všem vytře zrak a ukáže ten talent, který jste zmínil.

Zápasovou přípravu jste zakončili s bilancí 4-2. Bylo příjemné si ji zpestřit ziskem poháru z mezinárodního turnaje ve Spišské Nové Vsi?

Ano a byl to určitě i záměr trenéra a vedení, když nám ten turnaj domluvili. Týden před odjezdem nám trenér vštěpoval do hlav, že si tam nejedeme zahrát, ale vyhrát. Bylo to stále uprostřed přípravy, chtěli jsme pracovat na týmovém výkonu, ale zrovna tady pro nás bylo primární vítězství. Bylo to vidět. Tým byl nastavený jako na turnaj FIBA Europe Cupu nebo podobně. Možná to zní legračně, ale já cítil, že tam nejedeme jen na výlet. Nikdo na tréninku nevymýšlel blbosti, každý byl na ty dva dny soustředěný. Odrazilo se to v těch zápasech a ten triumf jsme si pak i užili. My to brali jako soutěžní turnaj, měli jsme radost, v šatně jsme si pustili nějaké písničky...

Forma týmu má gradovat směrem k play off. Oč se můžete opřít už na prahu nového ročníku a kde je, vedle stability výkonů, hlavní prostor pro zlepšení?

Přiznám se, že jsem to nečekal tak rychle, ale spolehnout se můžeme na velmi agresivní obranu. Snažíme se stále hrát celoplošný presink. Máme na to typy hráčů, nabízelo se to. To není ani o nějakém velkém trénování, členové týmu jen musejí chtít. A to my chceme. Další věc je rychlý přechod do útoku, tam jsme taky dál, než jsme čekali. Projevilo se to i v přípravných zápasech, byli jsme schopni udělat šňůry 12, 13 nebo 15:0 během pár minut. Pak jsme ovšem o to vedení rychle přišli, takže je třeba ta konzistence. Časem vypilujeme i hru pět na pět v postupném útoku — nelze hrát jenom nahoru – dolů. Stabilita výkonů bude navázaná i na kondici, chceme hrát fyzicky náročný basketbal.

Jak si na rozehrávce vyhovíte s Ondřejem Šiškou, dalším velmi zkušeným borcem, potažmo mladíkem Adamem Lukešem? Sedlo si to?

Myslím, že perfektně. S Ondrou se taky známe; nebyl jsem si úplně jistý, co od toho čekat na hřišti, ale od prvního dne to je paráda. Pořád se chce radit, dáváme si prostor. Našli jsme si cestu, kdy se jeden upozadí a druhý naopak vystoupí, klape to v obraně. On na rozehrávce s presinkem začíná; po pár minutách se vystřídáme, aby si vydechl, a presovat jdu já. Sedlo si to nadmíru rychle. Ale zase: byla to jen příprava. K tomu velká pochvala pro Adama Lukeše, který k nám skvěle zapadl. Trenéři s ním teď úplně jinak komunikují a on jim tu důvěru splácí. Taky udělal velký pokrok. Zkušenosti ze šampionátu dvacítek si přenesl do přípravy s áčkem a určitě bude mít výraznější roli než loni.