Šafarčík nevyběhne, zranění mu ukončilo kariéru. Pardubice už za něj mají náhradu

„Samozřejmě jsem si představoval jiný konec. Takový, o kterém bych mohl rozhodnout sám,“ řekl Šafarčík na klubovém webu.
„Chtěl jsem ještě zažívat tu atmosféru, emoce, radost z vítězství, každodenní život s klukama v šatně a všechny ty maličkosti, kvůli kterým jsem basketbal tolik miloval. A především jsem věřil, že po neuvěřitelně úspěšné minulé sezoně, kterou kluci měli, dokážeme udělat ještě ten poslední krok vpřed. Že společně dokážeme vybojovat titul. Byl to sen, za kterým jsem chtěl jít až do konce. O to víc mě bolí, že už nebudu mít možnost se o něj na hřišti znovu poprat,“ uvedl dvojnásobný český šampion s Nymburkem, který se na jaře vrátil po rok a půl dlouhé zdravotní pauze do ligy v dresu USK Praha.
Trenéra Jana Šotnara Šafarčíkův konec mrzí. „Počítali jsme s ním jako s jedním z našich důležitých hráčů. Vedle Kamila Švrdlíka měl být jedním z těch, kteří do týmu přinesou zkušenosti, znalost prostředí a především své bojovné srdce. Bohužel zdravotní problémy Petrovi v tuto chvíli nedovolují pomáhat nám na palubovce tak, jak bychom si všichni přáli,“ uvedl kouč úřadujícího vicemistra.
Pardubický kádr opustil také americký křídelní hráč Nick Stampley, jenž za tým odehrál osm zápasů v Maxa NBL a dvě utkání v Lize mistrů. Novou posilou je Novozélanďan Isaac Davidson, jenž nastupoval v minulých dvou sezonách za Děčín a Ústí nad Labem.
„Ve své kariéře stále hledám cestu k ligovému titulu. Mým snem je pomoci týmu ho vyhrát a věřím, že v Pardubicích k tomu mám skvělou příležitost,“ řekl Davidson.