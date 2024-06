Tahoun Šafarčík setrval v Pardubicích: O motivaci mám postaráno

Pokud chtěla pardubická Beksa nějakého hráče ve svém kádru udržet za každou cenu, tak to byl on. Rozehrávač Petr Šafarčík, muž, který, když zrovna neoperuje na palubovce, u lajny svojí zaníceností mnohdy působí jako další člen trenérského štábu, se v uplynulé sezoně vyšvihl do role hlavního tahouna týmu