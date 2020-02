Pumprlův nástupce? Šafarčík se velké výzvy nebojí

Kouč Ronen Ginzburg v něm totiž vidí potenciálního nástupce Pavla Pumprly, který ukončil reprezentační kariéru. „Já doufám, že Petr by mohl být tím, kdo Pavla nahradí. Stejně to vidí i kouč Nymburka Oren Amiel. Nebude to během dne či roku, ale věřím, že Petr má potenciál pro to, aby z něj byl podobně užitečný hráč jako Pavel,“ řekl kouč Ginzburg.



Sám Šafarčík se podobné výzvy nebojí. Vždyť právě od Pumprly, ale také od Vojtěcha Hrubana či Jaromíra Bohačíka se může učit každý den při klubovém tréninku.

Během ročního angažmá v Nymburce zaznamenal velký progres. Z hráče, kterému zakazovali střílet z dálky, se stal jedním z nejlepších skórerů za tři body v české lize. K tomu navíc začíná dostávat od trenéra Amiela za úkol bránit nejlepší střelce soupeřů.

„Musím říct takto zpětně, že byla skvělá volba jít do Nymburka ještě v průběhu minulé sezony. Bylo to hrozně důležité, protože jsem se mohl aklimatizovat před novým ročníkem,“ pochvaluje si Petr Šafarčík. „Největší rozdíl byl pro mě v intenzitě tréninků. Soutěživost a kvalita v Nymburku je úplně na jiné úrovni, než na co jsem byl zvyklý z ostatních týmů. Pomáhá mi to a cítím se jako lepší hráč.“

V reprezentaci se začíná tvořit tým pro olympijskou kvalifikaci i domácí mistrovství Evropy 2021. „Už jen možnost zahrát si na takto prestižním turnaji by byl pro mě splněný sen,“ netají ambice Šafarčík a dobře přitom ví o možném zástupu za Pumprlu. „Byl bych blbec, kdybych to nezkusil. Klobouk dolů před Pampiho reprezentační kariérou, rozhodně není lehký úkol navázat na jeho práci. Neříkám, že jdu nahradit doslova jeho, ale spíše zaplnit jím uvolněné místo. Budu si ho chtít urvat pro sebe.“