Dvoumetrový Macháč strávil v basketbalovém Děčíně tři sezony, letos stihl odehrát ještě osm zápasů, v nichž trávil na hřišti v průměru necelých devět minut, připisoval si 2,5 bodu a 1,5 doskoku. „Je čas se posunout dál, ale budu rád vzpomínat na spoluhráče, kteří za mnou vždy stáli a na nejlepší děčínské fanoušky,“ vzkazuje rodák z Hořovic.
Ve Slavii nahrají Macháč osmadvacetiletého Filipa Petruželu, svého bývalého spoluhráče z USK Praha. Ten se rozhodl ukončit profesionální kariéru.
Hraju tvrdě, ale zákeřný nejsem. Macháč o „psycho“ Děčínu a černé práci a la Rodman
Macháčovy statistiky neoslní, sám o sobě říká, že je hráčem hlavně na černou práci, který se zhlédl v bývalé hvězdě NBA Dennisi Rodmanovi.
Šéf ústeckého rivala Tomáš Hrubý o něm v nedávném rozhovoru pro CrunchTime mluvil jako o nebasketbalistovi a zlém muži, z něhož má jít strach. Kromě toho herní styl Válečníků nazval psychopatismem a klub přirovnal k sektě, za což musel před ligovou etickou komisi.
Macháč to bral s nadhledem. „Já se nad tím pousmál, neberu si to k srdci. Sport, který hraju od jedenácti let, je basketbal, takže se považuju za basketbalistu. Hrát tvrdě je moje role, někdy se stane, že přijde faul. Ale není to o žádné zákeřnosti, nechci nikoho zranit. Nemyslím, že bych byl nějaký hajzl nebo špatný člověk,“ bránil se 26letý hráč.
Macháčův unikát přitahuje divné pohledy: Tuhle střelbu beru jako svoji vizitku
Z Děčína odchází paradoxně pár dnů před prvním letošním derby s Ústím, které je na programu ve středu a i kvůli Hrubého peprným výrokům možná bude ještě vyhrocenější než obvykle. Macháč už u toho nebude, slávisté hrají v Ostravě.
Jeho odchodem se ještě víc zamotala situace kolem sestavy děčínských pivotů, už po minulém zápase s Olomouckem kouč Tomáš Grepl oznámil, že Američan L. J. Bryan si může hledat nové angažmá a nejspíš odejde bez náhrady.
Jak bude klub reagovat nyní? „V tuhle chvíli se nic nemění, na místo Petra Macháče můžeme posunout našeho mladého hráče Olivera Žižku, který odehrál dobré zápasy v poháru i v první lize, chceme mu dát šanci. A Bryan s námi zatím pořád je,“ vysvětluje Houser.
Děčín získal posilu z USK. Macháč se těší na fanoušky i válečnický styl
Američan má zelenou k odchodu, ale může nějakou dobu trvat, než si nový klub najde. „Až když se to opravdu stane, budeme hledat náhradu.“
Válečníci, kteří kvůli rekonstrukci své haly odehráli úvodních sedm ligových kol u soupeřů, jsou po osmi zápasech v tabulce šestí s bilancí 4 výhry - 4 porážky. V sobotu v 17 hodin vyzvou čtvrtou Opavu.