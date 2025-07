Nepopírá, že hraje tvrdě. „Je to moje role. Když padne pokyn, že nemáme dostat lehký koš z bedny, tak se pro to snažím udělat maximum. A někdy se stane, že přijde faul,“ připouští, že jeho styl hry bolí.

„Ale není to o nějakých zákeřnostech, nechci nikoho zranit. Nemyslím, že bych byl nějaký hajzl nebo špatný člověk. Kdo mě zná, tak ví, že jsem docela fajn,“ mrkne fanoušek bývalé hvězdy NBA Dennise Rodmana. Na hřišti geniálního obránce a doskakovače, mimo něj provokatéra, který neustále střídal účesy, nebo se v bílých šatech „oženil“ sám se sebou. „Já vždy obdivoval, že taky dělal tu černou fyzickou práci pro tým a dokázal ubránit hvězdy. Tím ostatním mi fakt neimponoval, neplánuju nosit paruky ani svatební šaty,“ směje se dvoumetrový rodák z Hořovic.

Děčín poslal Tomáše Hrubého za výroky o vás i o klubu pro portál CrunchTime k ligové etické komisi. Berete to tak, že se vás klub zastal?

Beru, ale upřímně nevím, proč má Tomáš Hrubý pořád nějakou potřebu mít něco s Děčínem, nějak ho napadat. A tohle už asi bylo moc.

Petr Macháč z Děčína v zápase s Levicemi

Tvrdý způsob hry Děčína Hrubý nazval psychopatismem, co si o tom myslíte?

Přijde mi to jako trošku silné slovo. Každý tým má svůj specifický styl, my hrajeme víc fyzicky, na tom nevidím nic špatného ani psychopatického. Je to náš způsob hry, klubová filozofie, ale nejsme jediní. Tvrdě dokáže hrát i třeba Nymburk.

A jaká je vaše role?

Přijde mi, že většina týmů má jednoho trochu tvrdšího hráče, který dělá tu černou práci, hraje víc fyzicky, kontaktně. Například v Ostravě je to Martin Gniadek, v Děčíně mám tuhle roli já, ale není to jen o tom. Snažím se bránit, chodit na doskok, stavět clony. A patří k tomu i ta tvrdá hra.

Co řekl ústecký šéf Tomáš Hrubý o Macháčovi: „Za mě Macháč není basketbalista. Je to člověk, který má vytvářet nějakou gloriolu Válečníků. Má soupeřům dávat najevo, že je to bude bolet, a vyvolávat v nich strach. Řeže to hlava nehlava.“

Pramen: CrunchTime Etická komise o Hrubém: Nevhodné a znevažující. Za hranicemi profesní komunikace. A zhoršující vztahy. Třaskavá slova generálního manažera ústeckých basketbalistů Tomáše Hrubého vůči rivalovi z Děčína odsoudila Etická komise České basketbalové federace. Funkcionář nazval hru Válečníků psychopatismem a jejich klub sektou. Komise doporučila zavést pravidla pro veřejná vyjádření do basketbalových řádů a směrnic, a to včetně pokut. „Hrubého výroky nepředstavují exces nejvyšší závažnosti, ale jde o precedens, který ukazuje potřebu jasných mantinelů pro veřejná vyjádření v rámci českého basketbalu,“ uvedla komise.

Urazilo vás, když jste si o sobě přečetl, že nejste basketbalista?

Spíš jsem nad tím mávnul rukou. Od jedenácti let hraju basket a považuju se za basketbalistu (smích). Pousmál jsem se nad tím, neberu si to k srdci. A vracet to nikomu nebudu, nemám to zapotřebí.

Ani výkonem v příštím derby?

Třeba že dám dvě trojky za zápas? (smích) Já si to osobně neberu, chci hlavně pomoct týmu vyhrát. Spíš dokázat, že můžeme Ústí porazit.

Jak je to s tím, že v soupeřích máte vyvolávat strach?

Basketbal je kontaktní sport, někdo to hraje fyzicky méně a někdo víc, takže když v zápase padne pokyn, že nemáme dostat koš z bedny, tak se snažím pro to dělat maximum. Proto se občas stane, že udělám faul, nebo je to na hraně faulu, ale to není o žádné zákeřnosti. Nejdu do toho, abych někoho zranil, snažím se jen zamezit tomu, abychom dostali koš. A ani bych neřekl, že mám nějak hodně faulů, někdy jsem schopný mít tři během pěti minut, ale jindy jeden za zápas.

Pověst tvrďáka máte i mezi některými fanoušky.

Moc to nesleduju, ať si o mně každý myslí, co chce. Nemyslím si, že jsem nějaký hajzl, jen prostě mám takovou roli v týmu a hraju takhle, ale to neznamená, že jsem špatný člověk. Kdo mě poznal, tak ví, že jsem docela fajn a milý (smích), takže je to jen první pohled na tom hřišti.

Byl nějaký váš faul v této sezoně za hranou?

Hodně se mluvilo o faulu na Kejvala ve třetím zápase semifinálové série s Brnem. Adam byl volný pod košem po mé hrubce, už jsem věděl, že to nezablokuju, tak jsem se ho snažil zastavit aspoň faulem. Samozřejmě to úmysl byl, o tom nediskutuju. Bylo to zezadu, snažil jsem se zasáhnout míč a nechtěně jsem ho trefil do hlavy. Ale nemyslím, že to bylo na diskvalifikaci, i rozhodčí to tak posoudili.

Když následně došlo na strkanici s Freyem, spadl jste na palubovku a kousek odletěl, což mnozí brali jako filmování. Když dokážete rozdat rány, umíte i přijmout?

Já jsem o tom Freyovi vůbec nevěděl, když se k vám někdo blíží zezadu, nečekáte, že do vás strčí, a jste uvolněný, tak potom trochu odletíte. Kdybych o něm věděl a byl bych zpevněný, asi bych na zem nespadl. Není to o tom, že bych neuměl přijmout, během zápasu schytám fakt dost ran. Ale něco jiného je dostat ránu v rámci nějakého souboje, nebo když vás chce soupeř nějak vyprovokovat.

Petr Macháč z Děčína je jediným hráčem v české lize, který střílí trestné hody jednoruč.

V týmu jste hlavně na černou práci, jsou pro vás důležité i osobní statistiky? V průměru máte tři body za zápas.

Určitě je to něco, co chci do budoucna posunout a v dalších sezonách na tom pracovat. Není to tak, že bych se chtěl zaměřit jen na černou práci, zároveň chci být týmu víc prospěšný i třeba body a doskoky.

A co trojkami, které nestřílíte skoro vůbec?

To je taky věc, na které se snažím pracovat, samozřejmě jsem spíš pod košem než na trojkové pozici, ale chci to taky zlepšit. V této sezoně jsem vystřelil jedinou trojku proti Písku – a padla, takže si kluci ze mě dělali srandu, že jsem nejlepší trojkař ligy. Úspěšnost 100 procent! (smích)

Neobvyklý je i váš způsob házení trestných hodů jednou rukou. Pomohlo vám to zlepšit úspěšnost šestek?

V určité fázi sezony jsem měl průměr 60 procent, nakonec to bylo horší, ale cítím se v tom dobře, takže to měnit momentálně nebudu. Samozřejmě je to trochu kontroverzní styl střelby, neortodoxní, jak vždy říkají komentátoři. Ale já to tak neberu. I Jeremy Sochan ze San Antonio Spurs v NBA střílí šestky jednou rukou a nikdo ho nesoudí.

Vaším vzorem je Dennis Rodman, jeden z nejlepších obránců v historii NBA. Vidíte se v něm kvůli jeho hernímu stylu?

Já vždy obdivoval, že taky dělal tu černou práci. Moc bodů nedával, kolikrát měl ve statistikách jen doskoky, ale byl schopný ubránit O’Neala a další hvězdy.

A co jeho výstřelky? Chození ve svatebních šatech, paruky, hádky s trenéry nebo návštěvy Kima?

Tím mi fakt neimponoval, jen tou hrou. Neplánuju vzít si na sebe svatební šaty ani nosit paruky. (smích)

Děčínský trenér Tomáš Grepl radí Petru Macháčovi.

Jak vnímáte vašeho trenéra Tomáše Grepla? Kdo ho zná jen z lavičky, může ho dráždit jeho extrémně emotivní styl koučování.

Všichni ho vidí jen z této stránky při zápase, ale všechno dělá pro to, že chce za každou cenu vyhrát. A já tomu úplně rozumím, jako tým nás posouvá. Skončí zápas a mimo basket je to úplně pohodový člověk.

Děčínu letos těsně uniklo finále ligy a nakonec i bronzová medaile, jak jste to vstřebali?

I to čtvrté místo je nakonec úspěch, vzhledem k tomu, čím jsme si během sezony prošli. Ztratili jsme rozehrávače Waltona, do poslední chvíle jsme bojovali o postup do skupiny A1. Ten sedmý semifinálový zápas s Brnem pořád skousáváme, mohli jsme být ve finále, kdybychom měli trochu štěstí. Ale i tak to byla relativně úspěšná sezona, máme i stříbro z poháru.

Hrát nebo nehrát v ligovém play off o 3. místo, jak to vidíte vy?

Hrát o bronz, když jste takový kousek od ligového finále, bylo frustrující. Jsou na to dva pohledy, já bych o to asi nehrál. Bronz bych dal týmu, který byl v tabulce výš po základní části.

Už přemýšlíte o příští sezoně? V čem byste se rád posunul a o co bude hrát Děčín?

Obecně bych chtěl zlepšit střelbu, hru v low postu a mít víc bodů i doskoků. Jako tým se vždy chceme dostat do play off a zabojovat o ligovou medaili.