Netuctový Freibergův příběh: hlídá vězně, pečuje o basketbalistky, hrál hokej

Petr Bílek
  15:24
Na jedné straně tvrďák, který hlídá vězně, na druhé pečovatel, co se stará o chomutovské ligové basketbalistky. Vousáč Petr Freiberg má starty i v hokejové extralize, díky funkci kustoda Levhartic však přesedlal do sportu, v němž na ligové scéně uspěl jeho starší bratr.
Chomutov, 22. 10. 2025, EuroCup FIBA basketbalistek, Levhartice Chomutov - Kibirkštis Vilnius, utkání 3. kola skupiny F. Kustod Petr Freiberg. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Petr Freiberg, útočník hokejových Pirátů Chomutov.
„Odmalička jsem byl k basketbalu vedený, ačkoli ne jako hráč, ale coby divák,“ přiblížil, jak k oranžovému míči přišel. „Basket hrál otec, hrál ho i bratr. Táta se plácal kolem přeboru, ale brácha Pavel nastupoval za Nymburk. A má ligové stříbro z doby, kdy začínala mistrovská éra klubu. Byl dobrý!“

Že se před uplynulou sezonou ujal Levhartic, má i další důvod. „Druhý faktor je ten, že obě moje dcery v klubu taky působí. A tak se to spojilo,“ vysvětlil svůj přesun mezi světy osmatřicetiletý chlapík. „Baví mě to strašně, mám rád basketbal, žiju tím. Ženský sport se mi docela líbí, snad jsou holky spokojené.“

Kustod se o hráčky stará jako o vlastní, připravuje jim dresy i občerstvení. „Museli jsme se sladit, ta potřebuje to, ta zase tohle… Nejdůležitější je připravená šatna před zápasem včetně svačiny, ovoce. A aby během utkání nedošlo pití. Ale je nás docela dost na tým, pomáháme si, dá se to zvládnout,“ vykreslil Freiberg, který v novém působišti už byl u toho, když Levhartice získaly pohárový bronz, a zažil s nimi Eurocup.

Treml o Kadlecové: Na americké univerzitě byla jen figurka na šachovnici

Dříve se pohyboval i v kabině hokejových Pirátů Chomutov, nejdřív coby hráč, pak jako vedoucí mužstva. „Holčičí šatna je specifická,“ poznal. „Do chlapské vlítnete, nekoukáte doleva doprava, ale tady si dávám pozor. Jsem v ní první a po zápase čekám, až všechny hráčky odejdou. Jsem opatrný. Když potřebuji dovnitř, zaklepu.“

Péči 197 cm vysokého obra s plnovousem si pochvaluje i olympionička Kateřina Bartoňová, hvězda Levhartic a královna asistencí celé ligy. „Péťa je skvělý, strašně hodný chlap. Bojoval za nás, abychom měly komfort,“ vysekla mu poklonu rozehrávačka. „Dokonce jeho dceru trénuju při letním basketbalu tři na tři.“

Atmosféra v mužské hokejové kabině a ženské basketbalové je podle Freiberga odlišná. „Chlapi se seřvou, jsou naštvaní, i já jako hráč dával občas fén. Holky mají emoce jiné, někdy je pustí ven slzami. Ale není to tak časté,“ porovnal Freiberg, ale basketbalisty nepovažuje za křehotinky: „Je to docela tvrdý sport, holky vydrží hodně. Zvlášť když hrají v Evropě, kde je o hodně tvrdší obrana. Aspoň z mého pohledu laika.“

Petr Freiberg na ledě...

...a u palubovky.

Laikem v basketbalu, odborníkem v hokeji. Jako teenager působil ve finském IFK Helsinki a zapsal si i dva starty v tamní nejvyšší soutěži, v extralize nastoupil do čtrnácti utkání za Plzeň.

„V 9. třídě jsem hrál za Spartu, ve čtrnácti letech jsem se dohodl s agenty, že zkusím Finsko. Vydržel jsem přes tři roky, od dorostu přes juniorku po áčko. Když jsem dostal pozvánku do reprezentační dvacítky, už jsem se tam nevrátil. Dostal jsem laso z Plzně. A jak všechno rychle začalo, tak to i rychle skončilo,“ vrátil se do minulosti.

Nemlží - jako mladík prý hokeji nedával, co měl. „Kdybych dělal věci, které znám dnes, možná bych hrál na vyšší úrovni déle. Jenže jsem neměl tréninkovou píli, užívali jsme si života a na hokej prděli,“ řekl zemitě.

Bachař Trefný zachraňuje hokejovou Kadaň a hlídá i vraha Vocáska: Poslouchá

Pak už střídal první a druhou ligu. Kadaň, Klášterec, Chomutov, Jindřichův Hradec. I kraj si zkusil za Piráty, když po krachu vstávali z popela. „Klub umřel a bylo krásné, že jsme se sešli všichni odchovanci, kteří byli nějakým způsobem odejiti. Nehráli jsme, nebo jen málo. Celá naše parta, kluci, co se znali odmalička, jsme se dali dohromady a bylo to skvělé – jedna parta, jeden tým, jeden provaz. A postoupili jsme.“

Na ledě z něj díky vizáži šel strach, teď se mu kukuč ranaře hodí v práci. „Moje hlavní zaměstnání je vězeňská služba, dělám to už 15 let, sloužím ve Všehrdech. Vězni nezlobí, jsou hodní,“ rozesmál se stokilový pořízek. „Máme tam všechny, od alimentářů po vrahy. Občas se něco semele, ale ono se to vyřeší.“

Řešit basketbalové problémy je však jistě mnohem klidnější.

