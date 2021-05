Chceme do pohárové Evropy, říká kouč opavských basketbalistů Czudek

Druhým místem v lize, po finálové prohře s Nymburkem, si basketbalisté Opavy vybojovali start v kvalifikaci Ligy mistrů.



„A chceme ji hrát,“ uvedl opavský trenér a sportovní manažer Petr Czudek. „Nyní ale řešíme, zda budeme mít peníze i na Pohár FIBA, což je o něco nákladnější soutěž, kterou bychom hráli, pokud bychom vypadli v Lize mistrů.“

Cesta je podle Czudka jasně daná: „Pokud se hráči chtějí posouvat a chceme se zlepšovat jako tým, klub, musíme mít srovnání s Evropou. Proto jsem rád, že nám druhé místo garantuje kvalifikaci Ligy mistrů.“

Jaká byla z vašeho pohledu minulá sezona?

Turbulentní. Kvůli koronavirové pandemii v ní byly přestávky. Trénovali jsme, netrénovali. Začalo se hrát, pak přestalo. Byly tam karantény jednotlivých celků. Pro všechny to bylo těžké, ale vyrovnali jsme se s tím velmi dobře také proto, že jsme dlouho spolu. Základ druhého místa jsme položili v základní části a v nadstavbě jsme si druhou příčku udrželi, což bylo velice důležité pro play off, protože domácí hala je pro nás ve vyřazovacích bojích hodně důležitá.

Vaši soupeři se ale neustále zvedají. V semifinále ligy jste se pořádně nadřeli s Kolínem, který pak hrál o bronz s Brnem, což by před sezonou málokdo tipoval...

Před sezonou se na play off hlásilo deset týmů a možná pět jich mělo medailové ambice. To je vždycky tak. Nymburk je odskočený, což je jasné. Ale od druhé místa až do posledního to závisí na formě mužstev, na zdravotním stavu hráčů. Největší favorit na finále byly Svitavy, kterým sezona ale nějak nesedla. Všechny celky však měly velké ambice. Těší mě, že jsme se dostali do finále.

Tušíte už, jak se vaše mužstvo změní?

Tím, že Petr Bohačík šel do toho s námi a byl tady i celou nadstavbu, tak jsme si jen potvrdili, že potřebujeme pětku, dynamického pivota, který by nás posunul zase trochu dál. Je to ale otázka peněz. Pokud budeme chtít být i v Evropě nebezpeční, musíme tým rozšířit. Nějaké hráče máme v hledáčku.

Poohlédnete se po letech i po nějakém cizinci?

Ta pětka zřejmě bude cizinec. Petr Bohačík se vrací do enháčka, taková byla domluva. Podepsal tam smlouvu a říkal, že má v Ostravě nedokončenou práci, a navíc má možnost v klubu pracovat i potom, co ukončí hráčskou kariéru. Musíme hledat. Podle mě to je otázka srpna.

V závěru sezony vám přišel pomoci i rozehrávač Radovan Kouřil. Zůstane, nebo se vrátí do Olomoucka?

Radovan s námi podepsal smlouvu minulý týden, bude u nás pokračovat. Na rozehrávce tak budeme mít hned od začátku příští sezony staronovou dvojici Šiřina–Kouřil.

Neuvažujete i o návratu Rostislava Dragouna a Václava Bujnocha poté, co Svitavy, kde hráli, kvůli ekonomickým problémům opustily nejvyšší soutěž?

Ano, je to ve hře. Ale hlavně si musíme vše utřídit po ekonomické stránce, i s naší účastí v evropských pohárech. Důležité bude doplnit tým tak, aby fungovala chemie toho týmu. Ta je pro nás velice důležitá.

Hrozí, že někdo odejde?

Každým rokem stárneme, ale stále sázíme na sehranost. Pořád máme co říct, mužstvo se nezmění.

Jak jste byl spokojený s mladíky?

Mladí hráči mají problém v tom, že se nehrály nižší soutěže (kvůli koronavirové pandemii byly v minulé sezoně zrušeny – pozn. red.). Oni přitom potřebují hrát a hrát, takže těch zápasů měli méně. Na jejich sebevědomí bylo vidět, že to není úplně ideální. Něco jiného byl Kuba Slavík, který využil toho, že odešel Rosťa Dragoun, takže převzal jeho minuty, vzal si místo v základní sestavě, a byl dokonce vyhlášen hráčem s největším zlepšením v lize. To je odměna i pro nás, pro klub, ale více pro něj. Byl bych rád, kdyby si i ti ostatní uvědomili možnosti, jaké jsou.