Hrát chytře a efektivně. A modlit se za zdraví. Mantry trenéra Czudka

Těmi jsou Jan Mička ze Snakes Ostrava a odchovanec klubu Adam Robenek. Žádné posily Opavští nezískali. A čeká je těžký úvod sezony. V neděli hrají v Ústí nad Labem a ve středu od 18.00 hostí Svitavy.

„Los je pro nás docela přísný. Začátek nás pořádně otestuje,“ prohlásil Petr Czudek.

Kádr jste doplnili jen mladíky. Přitom rozehrávač Radim Klečka je dlouhodobě zraněný. O posilách jste nejednali?

Radim bude hodně chybět. Uvidíme, jak bude u něj probíhat rekonvalescence, jak rychle se bude moci vrátit. Uvažovali jsme, že přivedeme zahraničního hráče, zvažovali jsme i pivota, ale doba je tak nejistá, takže jsme usoudili, že brát tady cizince by bylo zbytečné.

Zkoušeli jste pivota Jakuba Kašu, který před dvěma lety hrál národní ligu v Ústí nad Labem. Nepřesvědčil vás?

Nakonec jsme se rozhodli pro Adama Robenka, který je Opavák a dlouho hrál za Snakes. Totéž platí o Honzovi Mičkovi. Kaša nebyl špatný, ale už není tak perspektivní.

Co říkáte tomu, že v nadcházející sezoně ubude v lize cizinců?

Hodně to ovlivňuje covid. Kdyby nebyl, soupisky většiny celků by podle mě vypadaly úplně jinak.

Během přípravy jste říkal, že sice máte ve hře světlé momenty, ale stále chybujete v obraně i útoku. Už je to lepší?

Věřím, že je to herní praxí. Že s přibývajícími zápasy sebevědomí hráčů poroste, hlavně mladých. Sedm zápasů v přípravě je málo. Musíme se vyvarovat individuálních chyb, protože srážejí celý tým. Nemáme tak silnou rotaci, abychom soupeře uběhali a přetlačili. Musíme těžit z toho, co máme. Hrát chytře a efektivně.

Dokážete odhadnout, na jaké umístění můžete pomýšlet?

Těžko říci. Liga se hodně vyrovná. Nymburk bude pořád Nymburk, hodně silné podle jmen na soupisce vypadají Svitavy. Pak se to bude mlít. Vyloženě slabý tým v lize není. Očekávám hodně překvapivých výsledků.