„Ještě nevím, co bude dál. Vypadá to, že si dám roční pauzu,“ řekl Czudek, který vedl opavské basketbalisty 13 let. Předtím jako hráč strávil ve slezském celku dohromady osm let a v roce 1997 se stal Basketbalistou roku.

Opava už v únoru oznámila, že Czudek se rozhodl lavičku opustit, ale mohl by pokračovat ve funkci sportovního manažera, na kterou bude vypsáno výběrové řízení. Třiapadesátiletý kouč poté v médiích uvedl, že chtěl pokračovat na obou postech, ale šéf klubu Radim Vysocký ho vyzval, aby si vybral jednu z funkcí.

Vysocký následně rezignoval post předsedy představenstva i ředitele klubu, což zdůvodnil to nenávistnou kampaní, která se proti němu zvedla kvůli konci oblíbeného trenéra. Vysocký, s nímž měl Czudek neshody, nakonec má ve funkci výkonného ředitele pokračovat. „Tím pádem bylo pro mě zbytečné se do konkurzu na pozici sportovního ředitele hlásit,“ řekl Czudek po úterním jednání představenstva klubu.

Pro Opavu skončila sezona překvapivým nezdarem ve čtvrtfinále s Olomouckem. Ve stejné fázi vypadla loni s Ostravou.