„Věřili jsme, že jsme schopni Olomoucko udolat, že máme větší rotaci, že se už kvůli našim fandům, kteří jsou skvělí, dostaneme do sedmého zápasu. Vždyť do Olomouce za námi přijelo tři sta lidí. Věřil jsem, že na sedmé utkání u nás doma by bylo vyprodáno,“ prohlásil Czudek, jenž zároveň potvrdil, že nedělní utkání, které jeho tým prohrál 76:91, byl pro něj v roli opavského trenéra poslední.

Už jste si sezonu vyhodnotil?

Na nějakou analýzu je ještě brzo, je to čerstvé. Ale z loňska víme, že nám ty květnové zápasy o medaile hrozně chyběly a letos je to totéž. Jako bychom vstoupili do téže řeky. Olomoucko bylo zase tým, který byl v těch deseti dnech lepší než my. Mohlo se opřít o individuality, které měly formu, což se v našem případě nedá říct. My jsme se trošku trápili, ale bojovností a energií, kterou jsme do zápasů dávali, jsme je přinutili i k nějakým koncovkám, jenže na víc než na prohru 2:4 to nebylo.

Nebude opavský kádr po společných úspěšných letech potřebovat radikální řez?

Samozřejmě stárneme. Nějací hráči už ale odešli, nějaká obměna je. Ale po tom dvojím vypadnutí ve čtvrtfinále se ozývají větší a větší hlasy, aby k ní došlo. Na kdyby se nehraje, ale pokud by nám před play off vyšlo posílení o Bonnera ze Slavie, možná by to byl on, který by nám pomohl, když jsme byli v útoku trochu bezradní. To je spíše otázka do budoucna, zda nevzít na perimetr nějakého kreativního hráče ze zahraničí.

Opavský trenér Petr Czudek se diví.

Před play off jste se o to snažili, ale kromě Bonnera vám nevyšel ani váš někdejší hráč Marques Townes, jenž měl povinnosti v Kosovu.

Doplnit tým na poslední chvíli je vždy risk, lepší by bylo, kdyby ti hráči tady byli od začátku. Klukům jsem za sezonu poděkoval. Po nadstavbě jsme byli druzí, což je skvělé, ale celkové páté místo je takové hořké. My hrajeme hlavně kvůli fanouškům, které máme nejlepší v lize, chodí jich hodně a prožívají to. Pro mě pro Opaváka je to teď hodně těžké. Vůbec vyjít do ulic a mluvit s těmi lidmi. Zažil jsem to už loni. Není to nic příjemného.

Opravdu to byl po třinácti letech váš poslední zápas v roli opavského trenéra?

Ano. Určitě. Dostal jsem ještě od původního představenstva klubu na výběr mezi svými funkcemi trenéra a sportovního ředitele a vybral si to druhé. Zatím jsme se ale nedohodli, jak by to mělo nebo nemělo fungovat. Je to otevřené. Nového trenéra zástupci klubu vybírají z dvojice David Zach a Kryštof Vlček (dosavadní opavští asistenti) s tím, že dám nějaký návrh. Smlouva mi končí koncem června, takže uvidíme, jestli vůbec budu v klubu pokračovat. V nejbližších dnech asi budou nějaká jednání.

Na opavské lavičce v roli hlavního kouče by Petra Czudka mohl nahradit někdo z jeho asistentů – Kryštof Vlček, nebo David Zach (zleva).

Zájem zůstat v klubu máte?

Řekl jsem, o co bych měl zájem a v čem bych byl přínosný, ale teď to záleží na vedení klubu, jak to vyhodnotí. Moc mi nepomohl nynější výsledek, ale nedá se nic dělat, je to sport. Ten je krásný a krutý zároveň.

Vaše představa je tedy post sportovního ředitele?

Mužstvo potřebuje trochu refresh tréninkového procesu, přípravy i koučinku. Rád bych v klubu zůstal a věnoval se třeba sponzorům, shánění peněz, ale zatím jsme nedošli k nějaké shodě. Uvidíme, jak dál, protože ve vedení byly nějaké změny. Teď nejsem schopen říct, co bude dál. Pořád těžce stravuji tu minulou sezonu, derby s Ostravou, a do toho přišlo Olomoucko. Celé to má takovou hořkou pachuť. Těch věcí, které do toho zasáhly je moc a každá věc, i když není tak vidět, je důležitá.

Co třeba?

Musím zmínit povodně, to byl velký zásah do našeho týmu. Neříkám, že měly zásadní vliv na to, že jsme nepostoupili do semifinále, ale drobných věcí je spousta a když je člověk sečte, musí uznat, že to páté místo, i když je hrozné, co řeknu, není tak špatné. V lize je deset vyrovnaných týmů, když pominu Nymburk, který je odskočený, tak devět a každý muže porazit každého. Ale i Enháčko (NH Ostrava) hrálo velmi srdnatě s Nymburkem, který to neměl úplně snadné. Věřím, že i Pardubice, které se dostávaly do formy, by ještě mohly zachránit sezonu, pokud by v předkole play off přešly přes Olomoucko.

Takže opavský výhled do budoucna je jaký?

Že se tým musí znovu dobře připravit, protože ostatní týmy jsou hladové, chtějí uspět, chtějí medaili. Liga není o čtyřech mužstvech, ale o deseti. I postup do nadstavbové skupiny A1 nemusí být automatický. A ukazuje se, že i z A2 se dá dobře připravit na play off.