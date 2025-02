Czudek: Je to o mezilidských vztazích, bohužel povodně nás hodně rozbily

„Nic jsem neoznámil,“ namítl Petr Czudek v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz.

Jak to tedy je?

„Vše začalo loni v prosinci, kdy mě představenstvo klubu vyzvalo, abych zhodnotil předchozí sezonu, abych našel důvody neúspěchu a nastínil vizi do dalších let,“ odpověděl Petr Czudek. „Ptal jsem se, protože jsem cítil ne úplně dobrou atmosféru, jestli vůbec chtějí, abych pokračoval. Radim Vysocký jako předseda představenstva řekl, že ano, ale že si mám vybrat mezi funkcemi, které mám – mezi trenérem a sportovním ředitelem.“

Czudek dostal čas na rozmyšlenou a po zvážení všech pro a proti se rozhodl pro post sportovního ředitele. „Teď v pondělí mi zástupci klubu měli říct podmínky, ale rozhodli se, že na post sportovního ředitele vypíšou výběrové řízení. Na to mají právo.“

A vyzvali vás, abyste se do něj přihlásil. Učiníte tak?

Zatím nevím. Neřekl jsem, že nechci dál trénovat, jen jsem si měl vybrat jednu z těch funkcí, které dělám, protože šéfové je od příští sezony nechtějí spojovat.

Řekli vám důvod?

Ne, ale nic mi vysvětlovat nemusejí. Chtěli to rozdělit. Osobně mi však takové spojení dává smysl.

Proč jste dal přednost postu sportovního ředitele?

Důvodem je spousta věcí. Tlak na trenéra je obrovský, třináct let dělám áčko, ale zdejší klub, v němž jsem už třicet let, když započítám i mládežnické roky, je pro mě velká srdcovka. Za tu dobu se tady udělal kus práce. Máme spoustu dětí do patnácti let, dokonce i vrcholové sportovní centrum mládeže jako jediní na Moravě a ve Slezsku. Přitom jsem si nikdy nemyslel, že ho mít budeme, když vedle je Ostrava. Sportovní návaznost tady je. Bohužel uvidíme, jak to bude dál. Ten nynější napnelismus mě mrzí, ale takový je život.

Co je příčinou napětí v klubu?

Je to o mezilidských vztazích. Bohužel nás hodně rozbily povodně. Na jedné straně jsme sice úžasně zachránili majetek města a klubu, ale mezilidské vztahy se rozbily...

... Přitom taková tragedie by měla lidi spíše spojovat, ne?

Ano, ale byl to spíše opak. Od té doby se to tady trochu vleče. Je to smutné. Pravdu měl Martin Gniadek, když jsme se po minulé sezoně loučili (pivot Gniadek přestoupil do NH Ostrava). Řekl mi: Kouči, největší průser pro Opavu je, že vyhrála titul. Zasmál jsem se tomu, ale po roce mu musím dát zapravdu, protože před titulem jsme byli čtyřikrát ve finále a nikdo nic neřešil. Teď už ale každý ví, jak se ten basket má dělat.

Opavští asistenti Kryštof Vlček (vlevo) a David Zach

Může mít na nynější situaci vliv, že stoprocentním vlastníkem klubu je město, které vede hnutí ANO, a vy máte blízko k ODS, za níž jste v minulosti byl i v zastupitelstvu?

Nevím (směje se). Ta politika... Je to městský klub. Ale v takové pozici jsem tady byl už třináct roků. Během té doby se představenstva klubu měnila a já dělal basket. Politiku už dlouho nedělám. Bylo by smutné, kdyby můj odchod byl na politickou objednávku.

V prohlášení představenstva klubu stojí, že nového trenéra vyberou ze stávajících asistentů Davida Zacha a Kryštofa Vlčka. Bude to dobré řešení, pokud k němu dojde?

Každý trenér, ale u kolegů to moc nevidím, by měl vychovávat své nástupce. Jenže každý kouč má trochu strach, že jakmile někoho vychová, tak přijde o tu svou židličku. Naše poslání by však mělo být vychovávat další trenéry, dávat jim šanci a pokud jsou pracovití a mají ambici a nějakou vizi, tak proč jim stříhat křídla. Kryštof Vlček toho odpracoval neskutečně moc jak u A týmu, tak u mládeže a určitě si zaslouží být ten vyvolený. David Zach je mladý perspektivní trenér s ambicí. Nemám strach, že by mužstvo nebylo v dobrých rukách, ale to musí rozhodnout vedení, anebo nový sportovní ředitel.

Třeba jím budete vy?

Být to na mě, asi bych zvolil Kryštofa Vlčka a asistenta Davida Zacha. Nějaký koncept mám připravený. Uvidíme, jestli se s ním představenstvo ztotožní.

Zamyšlené trio opavských trenérů. Zleva Petr Czudek, Kryštof Vlček a David Zach.

Neovlivní vyhlášení šéfů klubu, že příští sezonu už nebudete trenérem, zbytek sezony?

Je to zásah, je to takové nešťastné. Uvidím. Klukům končí smlouvy. Asi už tuší, kdo je bude trénovat. Agenti hráčům volají. Je to trochu jakoby chaos, ale dokud jsem sportovní ředitel a trenér, udělám všechno pro to, aby tým byl připravený na zápasy i na další sezonu. Od toho jsem placený.

Pokud byste v Opavě opravdu skončil, asi nemusíte mít obavy o nabídky z jiných klubů.

Je to čerstvé. Nějaké nabídky z oboru jsem už měl, mimo něj také, takže se tomu nebráním. Na každém konci je pěkné, že něco nového začíná.

Přesto, může se stát, že u opavského basketbalu zůstanete i po této sezoně?

Může to tak být.