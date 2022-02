Deset let jsem nechyběl. Až teď, říká kouč opavských basketbalistů

Právě kvůli tamějšímu vytížení, jelikož v BK Opava není jen trenérem, ale i sportovním ředitelem a členem představenstva, se rozhodl u reprezentace skončit, byť je připravený v případě potřeby národnímu mužstvu znovu pomoci.

„Doufám, že už zase začnu normálně fungovat,“ přeje si poté, co zhruba na měsíc vypadl z basketbalového kolotoče a byl i v nemocnici. Důvodem byla streptokoková nákaza spojená i s covidem.

Jak výpadek prožíval?

„Nic moc,“ odpověděl. „Deset let jsem nechyběl na žádném zápase a ani jsem si nepřipouštěl, že by se něco takového mohlo stát.“

Připomněl, že před časem u opavského mužstva neměl ani žádného asistenta. Postupně se této role ujal někdejší hráč Kryštof Vlček a od této sezony i David Zach.

„Napadlo mě, co by se asi dělo, kdyby mě něco takového potkalo tehdy,“ přiznal. „Uvědomil jsem si, jaký to byl hazard, když jsem byl bez dalšího trenéra. Teď tam je naštěstí Kryštof, který už dříve, když jsem byl s reprezentací, absolvoval s týmem přípravy před sezonou, zná mužstvo dokonale. To je super.“

Petr Czudek připustil, že si v minulých týdnech od basketbalu odpočinul. „Je to tak, ale člověk o něm pořád přemýšlí. K tomu jsem každý den telefonicky komunikoval s Kryštofem a Davidem, co a jak, jakou udělat náplň tréninku a podobně. Pořád jste však mimo a nevidíte, jak to v týmu vypadá,“ upozornil.

Czudek věří, že se rychle dostane zpátky do kondice. „Přece jen jsem čtyři týdny jen ležel, takže když se teď jdu projít kolem baráku, mám z toho svalovici,“ pousmál se.

Bez Petra Czudka opavští basketbalisté v závěru základní části národní ligy z pěti zápasů čtyři prohráli. Po výhře v Děčíně 94:85 ale postoupili do Final Four Českého poháru. První duel v nadstavbové skupině A1 je čeká dnes od 18.00 v Brně.

„Výsledky zase přijdou. Důležité je, že jsme poctivě a pravidelně trénovali, abychom byli připraveni na nadstavbu a v ní dopadli co nejlépe. Pak přijde vrchol – play off. Teprve v něm se ukáže, kdo na tom jak bude,“ prohlásil Czudek.