Čtyřicet? Pro Bendu žádný věk. Matador má další smlouvu s mistrem

„Orientuju se v tom podle syna, který se narodil rok poté, co jsem do Nymburka přišel. Takže si vždy k jeho věku přičtu jeden rok a mám to spočítané,“ usmál se Petr Benda po podpisu kontraktu, který zní na další sezonu s opcí i na následující ročník. „Uvidíme. Smlouva je na rok plus další rok, ale po této sezoně si sedneme a řekneme si, jestli ještě má cenu pokračovat. Hlavně zda na to budu mít.“

Mistrovské tituly sbírá jako houby do košíku, se čtrnácti zářezy je českým rekordmanem. Hlavní motivací pro pracovitého veterána ale zůstávají prestižní bitvy v Lize mistrů. „Jsem hrozně moc soutěživý, nemám rád porážky, ale zároveň se rád poměřuji s těmi lepšími týmy. To v Evropě mohu vlastně jen s Nymburkem. To mě žene dopředu společně s láskou k basketbalu. A stále se mi líbí mezi spoluhráči v šatně,“ řekl Petr Benda.

Reprezentační kariéry se už před pár lety vzdal, aby se mohl koncentrovat na tu klubovou. Za 21 sezon v nejvyšší soutěži odehrál už 768 zápasů a nastřílel v nich 8013 bodů. Pokud by skutečně odehrál ještě dva ročníky, přidal by se k pětici Miroslav Koláček, Kamil Brabenec, Jiří Pospíšil, Jaroslav Kantůrek a Tomáš Vaněk. Ti všichni zvládali ligu i ve dvaačtyřiceti letech.

„Už v průběhu sezony jsem se rozhodl, že mě basketbal pořád naplňuje a že chci dál hrát,“ sdělil Benda. Tak hodně sil.

