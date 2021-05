Benda po dalším titulu: Třináctka není špatné číslo, ale třeba patnáctka..

„Mohl to být už čtrnáctý titul, jenže minulý rok se mistr nevyhlašoval,“ připomněl Benda, že sezona skončila předčasně kvůli koronavirové pandemii.

Tentokrát se dohrála. A opět slaví Nymburk. Posedmnácté od roku 2004...

„Pořád mě to baví,“ prohlásil Benda, byť bezprostředně po utkání se Nymburští nijak zvlášť neradovali. „Ale vyhrávat, a ještě s takovýma klukama, co jsou v Nymburce, to těší vždycky.“

Co říkáte na tu vaši titulovou třináctku?

Třináctka není špatné číslo, ale třeba patnáctka, šestnáctka by se mi líbila více.

A dvacítka?

Taky, ale to už je hodně daleko. S takovou partou kluků je opravdu radost hrát. Jsem fakt nadšený, že můžu být v takovém týmu.

Je nynější titul přece jen speciální, když jste ho urvali v covidové sezoně?

V minulých letech jsme si prošli snad vším. Nejen my sportovci, ale všichni v České republice a ve světě. Minulý rok nám vyústění sezony chybělo. Jsem rád, že tentokrát se to už podařilo. Čekání na další trofej bylo dlouhé. O to hezčí to teď je.

V obou finálových zápasech jste Opavě nastříleli přes sto bodů. Čím to je?

Je to paráda! Tím, jak hrajeme, se na stovku dostáváme často, a jsem rád, že jsme ji překonali i ve finále. V této sezoně se prezentujeme výbornou hrou na útočné polovině. Když k tomu přidáme obranu, jsme nebránitelní.

Na finálové zápasy mohli dorazit diváci. Užili jste si to?

To nám chybělo celou sezonu. Celý rok. Tohle byla nádhera. Je radost hrát opět v takové atmosféře, přestože dnes tady pochopitelně byli ve větším počtu opavští příznivci.