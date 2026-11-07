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Pětkrát ano, pošesté ne. Ostravané doma premiérově padli: Soupeř byl agresivnější

Jiří Seidl
  22:55
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Ostravský křídelník Michal Svoboda se snaží obejít Michaela Christmase z USK...

Ostravský křídelník Michal Svoboda se snaží obejít Michaela Christmase z USK Praha. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Lukáš Palyza (Ostrava) střílí přes Tomáše Kyzlinka z UKS Praha.
Ostravský křídelník Michal Svoboda se snaží obejít Michaela Christmase (vlevo)...
Ostravský pivot Andre Screen smečuje do koše v utkání proti USK Praha.
Tomáš Kyzlink z USK Praha brání Oleksandra Belikova z NH Ostrava.
6 fotografií
Pošesté basketbalisté NH Ostrava v tomto ročníku národní ligy nastoupili doma a poprvé prohráli. V 11. kole marně dotahovali vedení USK Praha, načež soupeři podlehli 82:85.

„Ta porážka nás hodně mrzí, bohužel jsme do utkání nevstoupili vůbec dobře,“ řekl ostravský rozehrávač Michal Svoboda.

Ztratili jste zápas už na začátku, kdy jste nechali hosty rozstřílet a prohrávali jste 0:8 a 2:11?
Z pohledu skóre ne, ale pokud vezmeme naše počáteční nasazení, připravenost, tak tam jsme zaostali. Soupeř byl agresivnější a tak nějak určil, kam se bude zápas ubírat. A my jsme se tomu celý zápas jenom přizpůsobovali.

Přesto jste ve 14. minutě po trefách Adama Číže a Oleksandra Belikova šli poprvé do vedení 36:33. Co se stalo, že jste ho záhy ztratili?
Nevím, ale možná tam byla nějaká nekoncentrovanost v obraně, moc jsme si nepohlídali doskoky a měli jsme hodně ztrát.

Ostravský křídelník Michal Svoboda se snaží obejít Michaela Christmase (vlevo) z USK Praha.

Ztrát jste měli dvacet a doplatili jste na ně i ve čtvrté čtvrtině, kdy jste srovnali a mohli jít do vedení, že?
To bylo někdy za stavu 65:65, kdy jsme je dotáhli, ale blbá ztráta nás zase zastavila. Ale s tím jsme se potýkali celou dobu. Oni nám pak dávali lehké koše, a to nás celé utkání sráželo.

V závěru jste mohli vyrovnat, jenže těžká tříbodová střela Lukáše Palyzy skončila jen na obroučce.
To už bylo buď, anebo. Zbývalo snad pět vteřin do konce, takže někdo z nás už musel střílet.

Vnímali jste, že vám jde o to, abyste udrželi třetí místo?
Úplně ne, nebo z mého pohledu ne, protože pořád je před námi spousta zápasů a koukat se na umístění v půlce základní části mi přijde jako blbost.

Lukáš Palyza (Ostrava) střílí přes Tomáše Kyzlinka z UKS Praha.

S dosavadním průběhem sezony ale v porovnání s těmi předchozími můžete být spokojeni, ne?
Je to super sezona. Povedli se zahraniční hráči, všichni kluci chtějí uspět. Makáme v posilovně, na tréninku. Když se vyvarujeme zápasů jako s USK nebo před tím s Olomouckem (76:77), může to být dobré. Ale nemůžeme si dovolit takové zápasy, pořád ještě nejsme tým, který dokáže najednou zapnout a otočit utkání třeba z minus patnácti bodů.

Takže máte výkyvy?
Máme to nahoru dolů. Je to tak. A takové porážky jako s USK nás potom můžou hodně mrzet.

Může to být tím, že zatím úplně nezvládáte roli favorita?
Nevím, ale možná jo, protože na tu roli jsme v několika předešlých sezonách nebyli zvyklí. Někde vzadu v hlavách to mít můžeme.

Co se dá od vašeho týmu čekat v dalším průběhu ligy?
Rozhodně musíme vyhrát každý domácí zápas, protože u nás jsme docela silní, teda až na dnešek. A nějaké body potřebuje ukrást venku, třeba v Plzni a Hradci Králové. Jinak můžeme jenom překvapit.

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