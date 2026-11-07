Pětkrát ano, pošesté ne. Ostravané doma premiérově padli: Soupeř byl agresivnější

„Ta porážka nás hodně mrzí, bohužel jsme do utkání nevstoupili vůbec dobře,“ řekl ostravský rozehrávač Michal Svoboda.
Ztratili jste zápas už na začátku, kdy jste nechali hosty rozstřílet a prohrávali jste 0:8 a 2:11?
Z pohledu skóre ne, ale pokud vezmeme naše počáteční nasazení, připravenost, tak tam jsme zaostali. Soupeř byl agresivnější a tak nějak určil, kam se bude zápas ubírat. A my jsme se tomu celý zápas jenom přizpůsobovali.
Přesto jste ve 14. minutě po trefách Adama Číže a Oleksandra Belikova šli poprvé do vedení 36:33. Co se stalo, že jste ho záhy ztratili?
Nevím, ale možná tam byla nějaká nekoncentrovanost v obraně, moc jsme si nepohlídali doskoky a měli jsme hodně ztrát.
Ztrát jste měli dvacet a doplatili jste na ně i ve čtvrté čtvrtině, kdy jste srovnali a mohli jít do vedení, že?
To bylo někdy za stavu 65:65, kdy jsme je dotáhli, ale blbá ztráta nás zase zastavila. Ale s tím jsme se potýkali celou dobu. Oni nám pak dávali lehké koše, a to nás celé utkání sráželo.
V závěru jste mohli vyrovnat, jenže těžká tříbodová střela Lukáše Palyzy skončila jen na obroučce.
To už bylo buď, anebo. Zbývalo snad pět vteřin do konce, takže někdo z nás už musel střílet.
Vnímali jste, že vám jde o to, abyste udrželi třetí místo?
Úplně ne, nebo z mého pohledu ne, protože pořád je před námi spousta zápasů a koukat se na umístění v půlce základní části mi přijde jako blbost.
S dosavadním průběhem sezony ale v porovnání s těmi předchozími můžete být spokojeni, ne?
Je to super sezona. Povedli se zahraniční hráči, všichni kluci chtějí uspět. Makáme v posilovně, na tréninku. Když se vyvarujeme zápasů jako s USK nebo před tím s Olomouckem (76:77), může to být dobré. Ale nemůžeme si dovolit takové zápasy, pořád ještě nejsme tým, který dokáže najednou zapnout a otočit utkání třeba z minus patnácti bodů.
Takže máte výkyvy?
Máme to nahoru dolů. Je to tak. A takové porážky jako s USK nás potom můžou hodně mrzet.
Může to být tím, že zatím úplně nezvládáte roli favorita?
Nevím, ale možná jo, protože na tu roli jsme v několika předešlých sezonách nebyli zvyklí. Někde vzadu v hlavách to mít můžeme.
Co se dá od vašeho týmu čekat v dalším průběhu ligy?
Rozhodně musíme vyhrát každý domácí zápas, protože u nás jsme docela silní, teda až na dnešek. A nějaké body potřebuje ukrást venku, třeba v Plzni a Hradci Králové. Jinak můžeme jenom překvapit.