Rychlý postup? První krok, čekají ještě dva. V Hradci myslí na baráž

„Samozřejmě to sledujeme, ale pokud chceme do baráže o Národní ligu dojít, musíme vyřadit kohokoliv, kdo se proti nám postaví,“ uvedl hrající manažer hradeckého klubu Peter Sedmák.

Favorizovaná Plzeň v rozhodujícím semifinále přehrála pražský Radotín 81:73. Hradec tak bude v semifinále hrát s týmem Basket Brno U23, rezervou brněnského družstva z NBL. Západočeši se o finále střetnou se Svitavami.

Je velký problém, že na přípravu na konkrétního soupeře moc času mít nebudete?

O tom to není. Náš cíl je baráž, k tomu vedou v play off tři postupové kroky. Máme za sebou první, před námi je druhý a s tím si také musíme poradit.

Přestože Radotín v prvním zápase v Plzni překvapivě vyhrál, spíš se asi připravujete na variantu proti Brno. Jaký by to byl soupeř?

Nepříjemný, silný, i když jsme ho v základní části dvakrát porazili. Musíme počítat s tím, že mají několik šikovných mladých kluků, kteří naskakují i do zápasů NBL. Ono to je vlastně jedno, my chceme dojít ke svému cíli a i tady dokázat, že na to máme. Ale série se hrají jen na dvě výhry a to může být neúprosné.

Brno vám z cesty odsunulo tým CZ.Academy, s nímž jste za celou sezonu prohráli jediný zápas...

Bohužel to bylo naše zakopnutí, ale jediné ve chvíli, kdy jsme první místo po dlouhodobé části už měli skoro jisté. Někdy to prostě nejde, i když moc chcete. A možná dobře, že to přišlo právě v té části sezony.

Která zatím vychází...

Je opravdu zatím pozitivní. O jediné porážce už byla řeč, přišla v zápase, který jsme vyhrát mohli, bylo k tomu v něm dost příležitostí. Nyní za sebou máme jistý vstup do play off proti Polabí, po kterém určitě do dalšího kola půjdeme s hlavou nahoře. Jsme favority, víme, co chceme, ale může se stát cokoliv, je potřeba být ve střehu.

Váš tým zatím vypadá bez problémů.

Zatím je to až na drobnosti v pořádku. S jedinou výjimkou, která se do pořádku dá snad také.

Myslíte hrajícího trenéra Pedju Stamenkoviče, který v posledních zápasech nehrál?

Přesně tak. Má problémy s patou. Snaží se dát dohromady, zkoušel to i přes bolest, ale zatím do zápasů zasáhnout nebude moct. Uvidíme jak dál. Předpokládáme, že by v případném finále či baráži, pokud se to podaří, hrát mohl.