Hradecký střelec Lošonský: I Brnu chceme ukázat, že bránit umíme

Přesto si před středečním zápasem posledního kola základní části soutěže více cení toho, že tým v tom předcházejícím, v němž na domácí palubovce porazil Ostravu, ve druhé půli předvedl výbornou obranu.

„Myslím si, že když budeme takhle bránit, tak se z družstva silného jen v útoku změníme v tým, který bude umět dobře i bránit. A z druhého poločasu proti Ostravě budeme chtít vyjít i v Brně,“ uvedl zkušený podkošový basketbalista před důležitým zápasem.

Jen pro připomenutí: Hradec v sobotním utkání s Ostravou, s níž se bude od víkendového startu skupiny A2 dál potkávat, po poločase prohrával o osm bodů, když jich inkasoval téměř padesát. Po přestávce ale právě obranu výrazně zlepšil, soupeři dovolil jen 23 bodů a vyhrál rozdílem 20 bodů 92:72.

Pro obě družstva to byl hodně důležitý zápas, první půle ale na příznivý výsledek pro vás neukazovala. Proč?

Protože jsme toho moc nepředvedli a hodně toho pokazili, proto byl výsledek, jaký byl. O přestávce jsme si to vyříkali, po ní jsme začali bránit mnohem lépe a ukázali jsme, že když se na obranu soustředíme, tak ji dokážeme hrát velmi dobře. Navíc nám hodně pomohl nedávný příchod Nemanji Barace, který už ve slovenské lize dokazoval, že je výborným obranným specialistou a teď to potvrdil.

V některých chvílích první půle se také zdálo, že vám chybělo soustředění na hru, že jste se nechali rozhodit tím, co se na hřišti dělo?

Bohužel to je tak a nebylo to poprvé. Možná rozhodčí pískli něco jinak, než jsme to viděli my, přesto beru to, že i oni jsou jen lidé a my se tím nesmíme nechat tak rozhodit. Hlavně my starší a zkušenější. Je pravda, že v první půli jsme s nimi víc mluvili a řešili, jak pískají, než naši hru.

Nyní v Brně, stejně jako o víkendu s Ostravou, půjde o zápas, který bude pro vývoj skupiny A2 hodně důležitý. Co od domácích čekáte?

Jsou poslední a určitě cítí, že kdyby s námi prohráli, tak že bychom se jim znovu vzdálili a že by to měli ještě těžší. Proto očekávám jejich maximální snahu, budou určitě hrát na dvě stě procent.

Další do party, nastoupit by měl Halada Do sobotního vítězného zápasu s Ostravou se sice ještě nepodařilo všechny potřebné formality vyřídit, ale dnes už nic nestojí proti tomu, aby basketbalisté Hradce Králové v zápase představili další posilu. Vedení klubu totiž zareagovalo na vážné zranění kotníku Davida Pekárka, pro kterého sezona s velkou pravděpodobností skončila, a přivedlo jiného křídelníka, kterým je Filip Halada. „Věříme, že nám hodně pomůže,“ uvedl trenér hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka. Halada přišel podobně jako řada jeho nových spoluhráčů ze slovenské ligy. Naposledy hrál v Baníku Handlová, kam odešel po sezoně 2017/2018 z Děčína. Se slovenskou ligou ale měl zkušenosti už předtím, v minulosti nastupoval za Komárno, se kterým před pěti lety dokonce získal mistrovský titul. Největší část své hráčské kariéry však nová hradecká posila strávila v BA Sparta Praha, tedy v jednom z největších mládežnických klubů v České republice. Bez pěti centimetrů dvoumetrový křídelník je další posilou hradeckého družstva, která v poslední době přišla. Jen v lednu na východ Čech zamířil z Ostravy pivot Jan Koloničný, krátce před Haladou přišel z Interu Bratislava křídelník Nemanja Barac.

V prvním vzájemném zápase v této sezoně jste Brno na domácím hřišti porazili těsně o dva body, když soupeř mohl v závěru zápasu strhnout výhru na svoji stranu. Co se dá z tohoto zápasu vzít?

Už je to dost dlouho, uplynulo hodně času. Je pravda, že jsme tehdy měli našlápnuto k tomu, aby to takové drama nebylo, ale nakonec se to přece jen povedlo. Brno letos dlouho čekalo na první výhru, pak mělo světlé chvilky, ale spíše se zatím trápí. Musíme vyjít z druhé půle sobotního zápasu, vyhrát a v tabulce jim odskočit, moc by se to hodilo. I proto, že pak máme hned první dvě utkání skupiny A doma, mít z toho všeho tři výhry by bylo do další části sezony fajn.

Jste v Hradci druhou sezonu, ta loňská pro vás skončila nepříjemnou baráži, letos vaše situace vypadá mnohem lépe. V čem je největší rozdíl?

Loni kluci dlouho čekali na první vítězství, prvních deset zápasů prohráli, teprve v té chvíli přišly nějaké posily, ale i přesto se šlo do skupiny A2 na posledním místě s velkou ztrátou. Sice jsme ji začali stahovat, ale pak se zranil Tomáš Hampl a já jsem onemocněl a už to nešlo dohnat.

Co říkáte průběhu té aktuální?

Z naší strany lepší, i když výkony byly tak trochu nahoru, dolů. Dost dlouho jsme byli ve hře o skupinu A1 (do ní se dostane osm nejlepších týmů v dnes končící základní části, zbývající čtyři včetně Hradce čeká skupina A2 - pozn. autor). Nedostali jsme se tam i proto, že jsme některé zápasy dost smolně prohráli, ale i tak je podle mě vidět posun nahoru. A věřím, že to s nedávnými příchody nových hráčů půjde ještě nahoru.

Troufnete si odhadnout, jak to ve vyrovnané skupině A2, z níž první dva postoupí do předkola play off a poslední bude muset do baráže, dopadne?

Těžko to přesně odhadnout, budou se tam utkávat čtyři vyrovnaná družstva a rozhodovat se může až do posledních zápasů.

Jaké je podle vás předpokládaná pozice vašeho družstva v nich, kam by to letos mohl Hradec dotáhnout?

Můj názor je, že v této chvíli máme z týmů skupiny A2 nejsilnější kádr, což potvrdil i příchod Filipa Halady. Sice pro nás je ohromnou ztrátou zranění Davida Pekárka, ale Filip by ho měl nahradit. Je to sport, moc se do tipů nechci pouštět, naším cílem ale teď určitě je předkolo play off. Důležité bude, abychom byli všichni zdraví.