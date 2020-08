Nic než postup. Basketbalové Slavii má mezi elitu pomoci posila Pumprla

Na první ligu – ta nejvyšší se jmenuje Kooperativa NBL – je to projekt s mimořádnými ambicemi. Už jen rozpočtem, který činí pět milionů korun. A hlavně aktuální posilou. „Chtěl jsem do týmu, který nebude prohrávat,“ usmál se Pumprla. „Doufám, že se to bude dařit. Na 1. ligu vypadá sestava velmi slušně. Snad k tomu svou maličkostí také přispěju a někam to pozvednu.“

Zkušený křídelník, který loni na šampionátu v Číně pomáhal Česku vybojovat historické šesté místo, navíc není sám. Slavia koupila prvoligovou licenci od pražských Košířů, v kádru vítá také bývalého mládežnického reprezentanta Davida Jelínka, Jiřího Dedka z Olomoucka či Petra Andrese z Hradce Králové.

„Jsem rád za každou posilu,“ říká trenér Pavel Beneš, další známé jméno usídlené nově na dosud nepříliš známé basketbalové adrese. „Cílem je postoupit a chceme, aby na to hráči měli nastavenou mentalitu. Pavel nám zapadá do koncepce.“

Pumprla nepřichází primárně jako kanonýr, spíš – vznešeně řečeno – jako nositel hodnot. Takových, na nichž chce Slavia rychle vystavět úspěšnou budoucnost, přičemž by ráda v relativně krátkém čase konkurovala třeba i neotřesitelným českým hegemonům z Nymburka.

„Nemám přefouklé ego, zvládnu na chvíli první ligu kousnout,“ říká Pumprla. „V kariéře jsem si dokázal to, co jsem si předsevzal, ať už se to týkalo nároďáku či zahraničí. Rád bych, aby se tým dostal do takové podoby, že pravděpodobnost našeho postupu bude stejná jako ta, že Nymburk zase vyhraje titul.“

Pumprla má navíc – pokud plány klapnou – připravený i scénář na časy po aktivní kariéře.

„Navrhnul jsem mu funkci, která není standardní, ale my Slavii nechceme dělat jako standardní klub,“ říká šéf basketbalové Slavie Marian Pagáč. „Rádi bychom vybudovali vzorovou organizací. Na první rok Pavlovi říkám projektový manažer, je moje pravá ruka. Chodíme spolu na mítinky, snažím se ho učit, předávat mu kontakty. Udělám vše proto, aby z něj za dva roky byl skvělý sportovní ředitel.“

Zda bude Pumprla ve Slavii tak dlouho aktivně působit, neví ani on sám; na případném prodlužování kontraktu se chce domlouvat vždy po sezoně. Zato ohledně cílů mají jisto všichni.

„Chtěl bych nás dotáhnout na postup a do rozumného místa v tabulce nejvyšší soutěže,“ řekl. „A hrát na takové úrovni, abych si případně ještě troufnul na nároďák a domácí Eurobasket 2022. V téhle fázi kariéry by mě vyhrát titul s Nymburkem už nemotivovalo. Vyhrát se Slavií, to je úplně jiná písnička.“

Velké vize, velké množství práce. „Praha si zaslouží hezký basketbal před plným hledištěm,“ rozhlíží se Pagáč po hale v Edenu, kam může přijít tisícovka diváků. „Do 1. ligy jdeme se sedmi partnery různé úrovně. Finančně se nebojíme, výtěžnost Prahy v nekoronavirové době odhadujeme na 40 až 50 milionů korun, na které se dá normální slušnou prací dosáhnout.“

Pomoci má spolupráce s oceňovaným mládežnickým oddílem Tygři Praha – či příliv slávistických fanoušků z jiných sportů, ať už z fotbalu nebo třeba z futsalu, s nímž se budou basketbalisté střídat v domácích duelech.

„Kolegové z fotbalu mají na Facebooku 125 tisíc followerů, Nymburk šest tisíc,“ srovnává Pagáč. „Jmenovat se Slavia na vás zároveň vytváří tlak. Když tady k tomu máme bývalého kapitána reprezentace, kolik zápasů v první lize si můžeme dovolit prohrát? Můžeme si dovolit nepostoupit? To bych byl zklamán. A pak bych musel chodit kanály.“

S Pumprlou v sestavě i s podmínkami, které se druhé nejvyšší soutěži v zemi výrazně vymykají, by takový scénář hrozit neměl.