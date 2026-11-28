Národnímu týmu totiž dává sbohem výjimečný hráč. Tahoun generace, která má ve sbírce sedmou příčku z EuroBasketu 2015, senzační šestou pozici na MS 2019 i účast na olympijských hrách v Tokiu.
Rozlučka Tomáše Satoranského
v neděli 29. listopadu
Zápas proti Belgii v předkvalifikaci o EuroBasket 2029 bude tím posledním v reprezentační kariéře Tomáše Satoranského. Vstupenky jsou v prodeji.
„Jestli nějaké jméno za poslední roky v české basketbalové komunitě skutečně zářilo, je to právě Tomáš Satoranský,“ míní Pumprla, který reprezentoval mezi roky 2009 a 2019.
V neděli večer se bude v pražské hale Královka hodně vzpomínat. Co si ve spojitosti s Tomášem Satoranským vybavíte vy?
Momenty úsměvné, plné radosti z úspěchů, ale i ty smutné a drsné. Do reprezentace jsem naskočil rok po Tomášovi a v národním týmu jsme neprožívali dobré období, spadli jsme do divize B, která záhy zanikla. Nakonec nás cesta dovedla až na šampionát do Číny, což tehdy nikdo nepředpokládal. Ani o tom nesnil.
Měl za sebou stejně náročnou cestu, ale bez rozcvičení se rozběhl, zasmečoval a hecoval: „Tak jdem trénovat, ne?“