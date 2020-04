Návrat do reprezentace? Nechávám to otevřené, připustil Pumprla

Třiatřicetiletý Pumprla v reprezentaci skončil loni po mistrovství světa v Číně, kde český tým obsadil senzační šesté místo. Kariéru pak chtěl hráč Nymburku definitivně ukončit po aktuální sezoně, kterou ale narušilo šíření nemoci covid-19. Česká liga byla zatím bez vyhlášení konečného pořadí ukončena a Liga mistrů, jejíž základní část Nymburk vyhrál, by se mohla dohrát na podzim.

Kvůli novému typu koronaviru navíc byla o rok odložena olympiáda a stejný osud potkal i kvalifikaci, kde by si Češi rádi místo na hrách v Tokiu zajistili. O účast na olympiádě měl výběr trenéra Ronena Ginzburga původně bojovat letos v létě, ale turnaj v kanadské Victorii byl stejně jako hry přesunut na příští rok.

„Když se objevila varianta, že se zruší kvalifikace a reprezentace postoupí přímo na olympiádu, tak jsem si říkal, že tohle jsem si nezasloužil,“ řekl v rozhovoru pro klubovou televizi Pumprla. „A když jsem si teď volal s trenérem Ginzburgem, tak jsem mu říkal: Víš, co mě nejvíce štve. Že jsem skončil v repre, abych měl volné léto s rodinou. A teď ho mají všichni,“ přidal.

„Původně byl plán, že mě teď čeká poslední sezona, ale není to nikde vepsané do kamene a uvidíme, co bude. Když by mi to dávalo smysl, tak bych se rád loučil na domácím mistrovství Evropy, teď ho o rok posunuli, tak uvidíme. Teď nedokážu odhadnout, jak budu za dva roky vypadat na hřišti. Nechávám to otevřené,“ prohlásil.