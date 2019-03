Považujete tyhle vybojované zápasy za cennější než výhry o 30 bodů?

Ono to chce od každého trochu. Ale v určitém smyslu ano. Občas je dobře nějaká ta facka. Nikdo nechce prohrávat, ale ani ta prohra by nás nezabila. Těžko říct, co by to udělalo s Olomouckem, jestli by jim to pomohlo, protože občas se stane, že to těm týmům spíše ublíží. Pak si totiž myslí, že porazí každého. Ale zápas to byl hodně slušný a potřebný. Doufám, že nás to odrazí k lepším výkonům. Do play off je ještě daleko, už nám nejde o umístění, ale o zlepšování hry, abychom byli na play off svěží a připravení.

Dnes se v útoku opět dařilo, ale bylo to asi spíš o obraně, že se soupeře nepovedlo zastavit, že?

Olomoucko má útočnou sílu velikou, to prokazují dnes a denně, ale většinou se nám je daří více zastavit. A ani v tom útoku to od nás nebylo tak plynulé. Bylo to hodně rozkouskované šestkami. Nebylo to tak pohodové a v obraně jsme měli kolikrát i štěstí, že jsme vůbec vyhráli.

Štěstí, ale také vás, protože jste vzal koncovku do svých rukou. Zejména jste obral T. J. Dunanse o míč a pak nájezdem zápas rozhodl. Cítil jste, že vás tým potřebuje?

Byla k tomu příležitost, protože tam byla netradiční sestava zaviněná zraněními, rozbitou bradou a fauly. Já se cítil dobře, tak jsem byl rád, že jsem mohl týmu pomoc. Na zisk na půlce jsem si věřil už předtím, ale jsem rád, že jsem si to nechal do té důležité chvíle, kdy to převrátilo zápas zpět na naší stranu. “

Asi pomohlo i to, že těsně před vaším ziskem za stavu 93:91 pro domácí neproměnil Dunans smeč, že?

Určitě to byl klíčový moment. Získali by tím výhodu. Ale tak to bývá. Chvíli předtím tam byl od Bočiho (Jaromír Bohačík) nájezd, který mohl skončit košem nebo faulem. Takových situací se najde. Ale samozřejmě když jde hráč na smeč, tak se očekává, že promění. Jemu se to však kupodivu děje docela často na to, jak skáče. Možná skáče až moc. Je to efektní, ale týmu tím možná trochu ubližuje. V této chvíli měl jít více na jistotu.

Nymburk měl 36 faulů, což je netradičně vysoké číslo. Čím to?

Projevilo se, že byl velký rozdíl v tom, co se dělo v první čtvrtině, a ve zbytku utkání. Na začátku nás nechali hrát sudí agresivně, díky čemuž jsme si vytvořili náskok. Pak se najednou změnil metr a nám začaly přibývat fauly ohromným tempem. Měli bychom se tomu umět lépe přizpůsobit, abychom se nedostávali do takových problémů. Šestatřicet faulů je hrozně moc. I proto jsme museli dohrávat v improvizované sestavě.