Kapitán bez práce. Nymburk škrtá a Pumprla skončil: Příjemné to nebylo

Pumprla je bez práce. Nejlepší český celek s ním včera ukončil kontrakt. Ke 30. červnu. Ze dne na den.

„Musí se to nebrat osobně,“ řekl Pumprla v úterý pro iDNES.cz. Jde to? „Jde, ale těžce. Nikdo se nechce v takové pozici ocitnout. Nicméně by mě ranilo, kdyby to bylo zapříčiněno mojí herní nedostatečností, neschopností, nebo bych se přeceňoval finančně. Ale tohle je způsobené něčím jiným.“

Viník je zřejmý: covid-19. Basketbalový Nymburk, neotřesitelný domácí hegemon a v českých podmínkách unikátní projekt, dostal sérii rán přímo na bradu. A u Pumprly se pro vedení objevila možnost.



„Šlo o tříletou smlouvu, ale s tím, že ji za určitých a předem daných podmínek šlo vypovědět už po dvou letech,“ popsal nymburský sportovní ředitel Ladislav Sokolovský.

„Ani pro mě to nebylo příjemné, Pavel byl v šoku. Ale za mě je lepší si to vyřídit z očí do očí. Nechtěl jsem se schovávat někde za rohem, ale říct to Pavlovi sám. Rád bych řekl nějakou dobrou zprávu, ale za poslední čtyři měsíce, co zavřeli všechno, žádnou nemám,“ povzdechne si Sokolovský.

A to na všech frontách: „Teprve finalizujeme rozpočet. Uvidíme, jak se povede získat finance, ale oproti původním plánům bude o desítky procent menší. Někde musíme ušetřit. Nechceme se pouštět do toho, že uzavřeme smlouvy, které nebudeme moci plnit. Nevylučujeme, že Pavlovi nabídneme jinou; bude to otázka financí i složení týmu.“

Pro jednu z výrazných tváří šampionátu v Číně, kde Češi nadchli hrou i srdnatostí, je to rozhodně pořádný veletoč. Po posledním utkání v Pekingu Pumprla překvapil, když náhle ohlásil sbohem národnímu týmu. „Kariéra mi končí jen reprezentačně, mám své povinnosti v Nymburce - doufám, že toho ještě dost odehraju a předvedu,“ řekl.

Nymburku to šlapalo přímo báječně. Než přišla pandemie. „Ekonomická stránka je jeden z důvodů. Další podstatnou věcí je, že jsme až před třemi dny podepsali za podstatně nižších podmínek novou smlouvu s naším koučem Orenem Amielem,“ líčí Sokolovský. „Proto jsme až na výjimky zatím nejednali o hráčích a začneme až teď.“



Basketbalový kapitán je tak jednou z neanonymních tváří toho, jak koronavirus dopadá na celou ekonomiku, do níž sport patří. Pokud by se s Nymburkem teoreticky dohodl na dalším působení, stane se tak jako v případě izraelského kouče Amiela už s jiným platem.

Pumprla, jemuž bylo nedávno 34 let, má zároveň volné ruce k jednání s jinými týmy, z Česka i z ciziny. V Nymburce strávil sedm let, jen pět basketbalistů za klub v jeho historii odehrálo více duelů. Sport je byznys, tak zní stará poučka - v teorii se říká snadno, v praxi je to horší, jako když mu výpověď oznamoval někdejší spoluhráč Sokolovský.

„Byli jsme kamarádi a doufám, že budeme i nadále,“ věří nymburský sportovní ředitel. Úterní nucené sbohem týmovému kapitánovi mu ale zase připomnělo trudnou realitu: „Problémy nebudeme mít jen my, ale i jiné kluby. V basketu, jinde. V celém normálním životě. Na to ostatně stačí přeskočit z rubriky sport do rubriky ekonomika.“

Což Pumprla chápe. „Neříkám, že bude jednoduchý si jít příští týden sednout na pivo, to je všem jasný,“ usmál se. „Ale neberu to jako osobní zradu.“