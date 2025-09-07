Na Krejčího byl přehozen tlak. Vůdčí role Satoranského se podceňuje, míní Pumprla

„Nemáme si věci lakovat narůžovo, ale docela mě dostalo, jak se někteří nezdráhají říkat, že je všechno špatně a na houby. U těchto reakcí mi chybí nějaký akční krok, něco tvořivého. Co můžeme udělat pro to, aby se český basket zvedl? Když to splníme, pojďme klidně kritizovat,“ říká někdejší reprezentant.
Pět zápasů a pět porážek tvoří poměrně jasné shrnutí letošního šampionátu.
Vypovídající to asi je. Nemyslím si, že by nějaká prohra byla nezasloužená. Žádný zápas nebyl prohrán v posledních vteřinách a všechny porážky byly dvouciferným rozdílem.
Ano, buďme pokorní. Buďme rádi za to, že se na EuroBasket dostaneme. Ale musíme chtít mít nějaké úspěchy, protože jenom tento způsob přemýšlení nás potáhne k lepším výsledkům.