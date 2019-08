Lidi se bavili a my se pořád lepšíme, těší kapitána basketbalistů

Soupeř na pět minut. I tak lze dle vývoje skóre charakterizovat to, jakým měřítkem byli pro český národní tým v neděli basketbalisté Jordánska.

„Tohle už pro nás nebyl test,“ říkal trenér Ronen Ginzburg po výhře 98:67 a Pumprla doplňoval: „Největší zkušenost je v tom, že je škoda, že nemáme nikoho takového ve skupině v Číně. Protože to mohl být docela oddychový zápas, takový soupeř by se v Evropě horko těžko dostával z béčkové kvalifikace. Bylo zpestření zahrát si proti někomu trochu jinému, než jsme zvyklí. Ale to je tak všechno.“

Každopádně šlo o třetí výhru ve třech dnech, razítko na výsledkově bezchybnou akci na pražské Královce.

Tomáš Satoranský u balonu během přípravného zápasu proti Jordánsku. Brání ho Yousef Abu Wazaneh.

„Celkově to byl dobrý turnaj,“ hodnotí trenér. „Každé odehrané utkání se hodí a kluci z lavičky to proti Jordánsku zvládli dobře. A první dva zápasy a zvlášť ten s Polskem toho samozřejmě ukázaly hodně. Je na čem pracovat. Prostor ke zlepšení je víceméně všude. V týmové chemii. Obraně. Útoku. V hledání těch správných řešení.“

Jeho mužstvo nejprve přehrálo agresivní Tunisko 80:66 a v nejrelevantnějším testu přetlačilo Poláky 81:76. Bonusem z jinak oddechového souboje s Jordánci může být třeba to, že bodoval každý ze 13 Čechů na soupisce.

„Pro pohodu v týmu je to třeba,“ říká Pumprla. „Pro ty, co toho v nároďáku nemají za sebou tolik, znamená možnost ukázat se doma a dát si u toho body ještě o něco víc. Je to velké plus, bůhví, kdy tady zase nějaký turnaj bude. Cestu si sem našlo hodně lidí a věřím, že se dobře bavili.“

Zpravodajství ze zápasu Česko - Jordánsko

Příprava na světový šampionát v Číně, který začíná 31. srpna a Češi ho odstartují 1. září soubojem s USA, pádí vpřed naplno. Příští týden čekají Satoranského a spol. další tři duely na turnaji v Německu.

„Nejdůležitější je teď sehranost. Sice jsme toho spolu absolvovali dost, ale když se nějakou dobu nevidíte, je potřeba to zase nahodit zpátky. Spolupráce v útoku i v obraně z toho vychází,“ popisuje kapitán Pumprla.

Ani pro trenéra Ginzburga ostatně touhle dobou nejde v první řadě o výsledky.

„Výhry teď nejsou tak důležité. Jasně, pro pocit se hodí a každá se počítá, ale před Eurobasketem 2015 jsme za celou dobu vyhráli asi dva zápasy,“ připomíná, jak pak tým došel k historickému 7. místu a zajistil si olympijskou kvalifikaci. „Podstatné je posouvat se každý zápas zase o něco nahoru.“