Kapitán basketbalistů: Turci ukázali sílu, ale my si na zadek nesedneme

Sám pamatuje přinejmenším dva velmi zajímavé duely s Tureckem. V Chomutově se Češi v roce 2012 vítězstvím proti tradiční basketbalové velmoci výrazně přiblížili k postupu na mistrovství Evropy – Turci tehdy přijeli jako majitelé stříbrných medailí z MS.

Turecko - Česko Sledujte ve čtvrtek od 10.30 hodin online.

„To bych lovil z paměti složitěji,“ líčí Pumprla, to poslední střetnutí je živé dost. Loni v Německu vedl český tým po půli o 21 bodů, přesto prohrál.

„Docela jsme je přehrávali, i naším přičiněním se ale dostali do zápasu. Musíme se z toho poučit. Ale někteří z nás jsou od té doby jinde a dál. A navíc to bude jiný zápas: ne v kulisách přátelského turnaje, ale tady na mistrovství světa.“

A s jasným scénářem: kdo vyhraje, slaví postup! Začíná se ve čtvrtek v 10.30 českého času.

Co vám zatím Turci v Šanghaji ukázali?

Že s Japonci nemají problém – a Američani měli problém s nimi. Ne že by to úplně nikdo nečekal, ale asi ne až tak, že si z mnoha pohledů včetně mého Američané v některých fázích zápasů vítězství nezasloužili. Turci to měli tolikrát v ruce… Ukázali velkou sílu, ale tím, že nevyhráli, nám dali mnohem větší šanci bojovat o postup. Nemusíme řešit žádné skóre do minitabulky.

Na druhou stranu: vyzvete tým, který málem zdolal obhájce zlata.

Nesedneme si z toho na zadek. Každý zápas je jiný, každému se hraje líp na někoho jiného. Žádnou flintu do žita neházíme. Máme v plánu se o to porvat tak, jak to umíme.

Turci koncovku prošustrovali. Může je to poznamenat?

Můžou být sebevědomí, že odehráli dobrý zápas. Na druhou stranu – když je člověk takhle blízko… Zároveň je rozdíl, když jste blízko a třeba minete těžkou střelu, zato jim chyběl jeden obranný doskok před koncem normální hrací doby, respektive udělali faul na Tatuma s klaksonem, jinak by vyhráli už po 40 minutách.

Nebyla to poslední šance, jíž pohrdli.

V prodloužení jim zase stačilo dát aspoň jednu nebo dvě ze čtyř šestek – a zase by vyhráli. To už může tým trochu položit. Ale myslím, že se z toho dokážou otřepat. Že to na ně nebude mít vliv, i když samozřejmě nemůžu mluvit za ně, do té situace se úplně nedokážu vžít. Hodně důležitý bude začátek. Doufám, že do něj vletíme líp a dokážeme je trošku dorazit, pokud budou ještě na americkém koni.

Proč z vašeho pohledu Turecko od stříbra za MS 2010 čeká na velký úspěch? Na posledním Eurobasketu skončilo až na 14. místě…

Turci mají sestavu minimálně na to, aby hráli mezi evropskou elitu. Ale tak to někdy je: máte týmy, které byste podle kádru tipovali tady na mistrovství světa minimálně do osmičky, jako u Němců – a najednou jsou úplně jinde, než se čekalo. Nesedne jim jeden zápas a nepostoupí ani ze skupiny.