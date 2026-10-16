Z Prahy do New Yorku a zpět. Francouzská hvězda si přivezla i ocenění, nastoupí brzy

„Jsem ráda, že si zase zahraju v Evropě,“ usmívala se čtyřiadvacetiletá Astierová při povídání pro iDNES.cz. „Chtěla jsem se rychle vrátit, abych se mohla připojit k týmu. Máme tady novou partu, poměrně mladou. Potřebujeme spolu chvilku být, aby všechno klapalo, jak má.“
Ve Spojených státech, kde hájila barvy New York Liberty, prožila vydařené měsíce. V ambiciózním celku si vybudovala silnou pozici, pravidelně nastupovala po boku hvězd, s nimiž ovládla vloženou soutěž Commissioner’s Cup a dokráčela také do semifinále WNBA.
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Francouzská reprezentantka rozšířila už tak slušný výčet pro premiérový ročník v zámoří ještě o průnik mezi nejlepší novicky prestižní soutěže. O páté místo se podělila s Kiki Riceovou z Toronta.
„Těší mě, že jsem kromě týmových úspěchů dosáhla i na individuální ocenění. Ale musím říct, že bych ho klidně vyměnila za další trofej,“ komentovala. „Nečekala jsem, že dostanu tolik prostoru. Hraní jsem si tam moc užívala, celé angažmá bylo hodně cool.“
Stejně jako většina hráček, které se vrátí ze zámoří, si pochvalovala získané basketbalové zkušenosti i profesionální zázemí. „Taky jsem se dozvěděla více o sobě, svém těle i svých možnostech,“ přibližovala.
Ještě aby ne, když na trénincích viděla, jak dřou americké hvězdy Breanna Stewartová či Sabrina Ionescuová. V zápasech se zase měřila s těmi nejlepšími rozehrávačkami v čele s Caitlin Clarkovou, Paige Bueckersovou a Olivií Milesovou.
„Je fajn hrát proti top soupeřkám, baví mě s nimi chodit do soubojů, porovnávat se,“ líčila. „Samozřejmě to není nic lehkého, každá je trochu jiná. Ale i v tom se skrývá kouzlo.“
PROTI AMERICKÝM STARS. Pauline Astierová stíhá Caitlin Clarkovou (vlevo) a Olivii Milesovou.
K tomu si užívala život v New Yorku, který se výrazně liší od malebného francouzského Bourges, kde strávila osm sezon, i historické Prahy.
„Šílené město,“ zasmála se Astierová. „Ale v tom dobrém slova smyslu, můžete v něm dělat tolik věcí. Někdy nevíte co dřív. I když jsem měla hodně basketbalových povinností, stihla jsem toho dost.“
Třeba také utkání fotbalového mistrovství světa. S poznáváním města jí zase pomohly francouzské parťačky Marine Fauthouxová a Marine Johannèsová.
S druhou jmenovanou pak na zářijovém mistrovství světa v Berlíně vybojovala stříbro.
„Sešla se skvělá parta. O to víc mě mrzí, že jsme skončily druhé,“ ohlížela se. „Navíc šampionát fakt utekl. Se spoluhráčkami se sice známe, ale i tak nám chvíli trvalo, než jsme si zase začaly rozumět. A pak bylo rychle hotovo.“
V Praze se znovu potkala s krajankou Mignou Touréovou a už vyhlíží příjezd pivotky Aminaty Gueyeové, která ještě bojuje s Golden State Valkyries o titul v WNBA.
Na palubovku se Astierová vydá v sobotu od 19.00 proti KP Brno. „Těším se, že si s holkama zahraju i v zápase,“ vyhlíží druhou sezonu v české soutěži.