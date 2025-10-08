Nerozhodná, usměvavá a ve formě! S USK chce francouzská hvězdička jen vítězit

Mezi novými posilami euroligových šampionek z USK Praha zatím rozehrávačka Pauline Astierová vyniká. Nepřekvapí, že zářila při debutu v české soutěži. Ale výkon v evropském Superpoháru proti Villeneuve? Naprostá fantazie! Francouzská reprezentantka posbírala 17 bodů, 15 asistencí i 7 zisků. Na první pohled jackpot.
Francouzská rozehrávačka Pauline Astierová ze ZVVZ USK Praha s cenou pro nejužitečnější hráčku Superpoháru. | foto: ZVVZ USK Praha

Kouč Martin Bašta ovšem nadšení krotí: „Nezapomeňme, že má stále jen třiadvacet. Uvidíme, jestli dokáže udržet stabilní výkonnost. Ale ano, v posledních třech zápasech předvedla top kvalitu.“

První velkou zkouškou projde usměvavá rodačka z Tarbes hned při euroligové premiéře v dresu pražského výběru. Ve středu se postaví v Bourges tamnímu Tangu, celku, v němž do letošního léta strávila celou seniorskou část kariéry.

Šikovná francouzská rozehrávačka pro USK. Do Prahy míří Astierová z Bourges

„Určitě nějaké emoce přijdou. V hledišti mě bude podporovat rodina. Ale věřím, že po začátku ze mě všechno spadne a už se budu soustředit jen na dění na palubovce,“ ujišťuje Astierová.

Pauline, nepřijde vám trošku ironické, že první dva mezinárodní zápasy s USK vyšly zrovna proti francouzským týmům?
Už v létě jsem věděla, že budeme hrát na úvod Superpohár s Villeneuve a do Euroligy vstoupíme proti Bourges. Smála jsem se, že to je fakt super... Vím, že proti Tangu odehraju speciální zápas, ale soustředím se především na to, abychom utkání zvládly.

Jaký máte dojem ze začátku premiérového zahraničního angažmá?
Všechno je v nejlepším pořádku. Vyhrály jsme první zápasy, každý se ke mně chová hezky. V klubu je skvělá atmosféra, cítím se tady opravdu dobře.

V jednom z rozhovorů jste o sobě kdysi tvrdila, že vás v životě trápí nerozhodnost. Jak je možné, že vám to tak jde na pozici rozehrávačky?
Ráda bych vám řekla, ale absolutně nemám tušení. Taková prostě jsem!

Co se tedy skrývá za výtečnými výkony ze začátku sezony?
Upřímně nevím, co všechno. Ale určitě mi hodně pomáhá, že se v týmu cítím skvěle. Trenér po mně něco chce a já s ním většinou naprosto souhlasím. Vnímám, že táhneme za jeden provaz, i proto je jednodušší hrát sebevědomě.

Berete odchod z Francie jako velký krok?
Stoprocentně. Osm let jsem strávila v Bourges a chtěla jsem se vydat zase o kousek dál. Zatím toho vůbec nelituji, nové prostředí – tým i město – mi sedlo. Věřím, že jsem udělala dobré rozhodnutí.

V životopise máte ze tří zápasů proti USK tři prohry. Řekla jste si: Když je nemůžu porazit, přidám se k nim?
(smích) Takhle bych to nepopisovala. Ty porážky už jsou dávno minulostí. Teď samozřejmě doufám, že se nám bude proti francouzským týmům dále dařit. Už jsme si poradily s Villeneuve, snad budeme stejně úspěšné i proti Bourges.

Pauline Astierová

očima Martina Bašty

Martin Bašta slaví svůj první trenérský úspěch, v náručí manažera Marka Kučery...

„Musím říct, že Paulínka do týmu neuvěřitelně zapadla. Je pracovitá a extrémně chytrá hráčka. Ale zároveň musím uznat, že dokud nedorazila Kaitlyn Chenová, neměla během tréninku adekvátní soupeřku. Hodně proti ní hrála Mariana Přibylová, která s pozicí číslo jedna upřímně trošku bojuje. Jsem rád, že teď jí přišel někdo, kdo na ni dokáže trošku víc zatlačit, dostat ji ještě pod trošku větší tlak.“

A vybavíte si i tři roky starý EuroBasket hráček do 20 let a těsnou prohru s Českem v semifinále?
Víte, že to byla první věc, kterou mi Martin Bašta po příchodu připomínal? Nemám proti Češkám moc dobrou bilanci. Snad se tady konečně dostanu na vítěznou stranu.

Proč jste si vybrala zrovna USK?
Zaujalo mě, jakým stylem se tým prezentuje. Hodně se zaměřují na pohyb, důraznou obranu. Osobně tak hraju velmi ráda. A navíc tady působí Valériane (kapitánka Ayayiová). V novém klubu jsem chtěla mít nějakou známou tvář. To bych vypíchla jako dva hlavní faktory.

Francouzskou enklávu ještě rozšířila Janelle Salaünová.
Jo, skoro poskládáme francouzsky mluvící pětku, protože Emma (Čechová) nám taky bez větších problémů rozumí. Fakt si toho vážím, je to super.

Jsou Ayayiová s Čechovou i vašimi průvodkyněmi po Praze?
Hlavně Valériane, známe se už hodně dlouho, hrajeme spolu i v reprezentaci. Ale všechny holky v kabině jsou moc fajn, doporučují nám spoustu věcí. Myslím si, že celý tým bude mým průvodcem v této sezoně.

Velký debut a hned trofej. Nový kouč USK: Byl jsem nervózní, až to bylo nepříjemné

Co už jste viděla?
Řekla bych, že jsem už stihla hlavní turistická lákadla. Přijeli se za mnou podívat i rodiče (otec Frédéric i matka Nathalie rovněž hráli profesionálně basketbal), takže jsme se snažili Prahu co nejvíce projít. Teď se chci vrhnout na českou kuchyni a ochutnat nějaká tradiční jídla. Ale ještě si nejsem jistá, co přijde na řadu.

Jaké máte sportovní ambice?
Samozřejmě vyhrát vše, co můžeme. Bylo by parádní, kdybychom obhájily euroligový titul a triumfovaly v domácí soutěži.

Koukáte i směrem k WNBA?
Dříve jsem nad tím moc neuvažovala, ale teď se snažím zjišťovat, jak to v zámoří funguje. Třeba Janelle (Salaünová) mi popisovala dojmy z Golden State, hodně se jít tam líbilo. Ale nyní se hlavně chci soustředit na nové výzvy tady v Praze.

