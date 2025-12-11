Nic nedaruje, ani kouč jí nechce čelit. Mně se ale hra líbila i z lavičky, hlásila Astierová

Na silný turecký Galatasaray vyrukovaly basketbalistky USK Praha s urputnou a agresivní obranou. Na soupeřky neustále dorážely a ušetřena nebyla ani bývalá kapitánka Teja Oblaková, které život na euroligové palubovce značně komplikovala neúnavná Pauline Astierová, hrdinka středečního mače, který domácí výběr v hale Královka ovládl 64:55.
Pauline Astierová děkuje fanouškům USK Praha po zápase v Eurolize.

foto: FIBA

Pauline Astierová z USK Praha a Teja Oblaková z Galatasaraye.
Pauline Astierová z USK Praha bráněná Tejou Oblakovou z Galatasaray.
Pauline Astierová z USK Praha během utkání v Eurolize.
Pauline Astierová z USK Praha před zápasem
Také trenér Martin Bašta před tuze šikovnou rozehrávačkou smekl: „Pauline je nepříjemná na každého, nikomu nic nedaruje. Proti ní bych nechtěl hrát ani za nic. Znechutí hru každému.“

Francouzská reprezentantka znovu oprášila parádní výkony z úvodu sezony, kdy okouzlila v Superpoháru i při úvodním euroligovém mači.

Nerozhodná, usměvavá a ve formě! S USK chce francouzská hvězdička jen vítězit

„Cítím se skvěle, odvedly jsme parádní týmový výkon. Výhru jsme potřebovaly, jsem na nás pyšná, že jsme ji urvaly,“ vyzdvihovala Astierová sotva obešla spokojené fanoušky. „Mám taky velkou radost, jak jsme zareagovaly na předchozí výsledky. Musíme ovšem zůstat při zemi a stejně přistoupit i k dalším zápasům.“

Svědomitý přístup k obranným povinnostem ale nebyl jediným zářným momentem třiadvacetileté basketbalistky. Po pauze rozjela druhou půli sedmibodovou šňůrou, celkově nasbírala bodů 13 a stala se nejlepší střelkyní utkání. V také zápase skvěle četla hru sokyně, což ukazují čtyři zisky.

Měla jste Galatasaray tak dobře naskautovaný?
Spíše bych je připsala týmovému výkonu. Hrály jsme hodně důrazně, agresivně. Dostávaly jsme soupeřky pod tlak. Přesně to nám v těch prohraných zápasech chybělo. I z lavičky se mi krásně dívalo, jak všechny makáme naplno. Přístup k obraně nám pak hodně pomáhal v útoku, kde se nám chvílemi nedařilo.

Pauline Astierová z USK Praha a Teja Oblaková z Galatasaraye.

Je to největší změna ve srovnání s domácími duely s Bourges a Gironou?
Oproti těmto duelům jsme se hodně posunuly. Bez dobrého přístupu týmy jako Galatasaray zkrátka neporazíte. To samé můžeme říct o zbytku soupeřek v Eurolize. Proto i příště musíme být co nejúspěšnější na obou stranách palubovky.

Vy jste byla úspěšná na obou koncích. Jak se zrodila vaše série po pauze?
Body jsem si upřímně nepočítala, nikdy to neřeším to. Jen jsem se dostávala do situací, ve kterých jsem mohla týmu pomoct. Moc mi záleží, aby se nám jako partě dařilo. Z tohoto zápasu mám velkou radost.

Největší výhra sezony. USK zdolal dosud neporažený Galatasaray stylem start-cíl

Změnila se vaše role s uzdravením Maite Cazorlaové?
Myslím, že jde vidět, jak si pomáháme. Někde jsem spolu i na palubovce. Snažím se ji hodně poslouchat, protože vím, jaké zkušeností má a čím vším už si prošla.

Jak jste prožívala výsledkově horší časy po tak skvělém začátku v USK?
Nebylo to pro mě lehké období. Neměly jsme jiskru. Společnými silami jsme se znovu dostaly na lepší vlnu. Říkaly jsme si, že se musíme soustředit, jak vypadá náš týmový výkon. Abychom si dobře přihrávaly, hrály blízko u sebe, dobře se přesouvaly. Teď jen doufám, že formu udržíme.

Pauline Astierová z USK Praha před zápasem
Francouzská rozehrávačka Pauline Astierová na tréninku ZVVZ USK Praha.

Pomohla i reprezentační pauza, od které jste neprohrály?
Mně osobně přišla vhod. Jsem vždycky hrdá, když můžu reprezentovat. Vždycky se těším na nové výzvy.

Tím bylo i hlídání Teji Oblakové, bývalé opory USK. Vycítila jste, že má větší motivaci?
Možná jo, ale neptala jsem se jí. (smích) Hrála fakt dobře, nicméně nesoustředily jsme se jen na ni. Galatasaray přijel s celou řadou skvělých basketbalistek, takže jsme musely zvládat týmovou obranu. Naštěstí se nám to povedlo.









