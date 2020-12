Basketbalista George si v Clippers vydělá 226 milionů dolarů

Šestinásobný účastník Utkání hvězd George přestoupil do týmu loni z Oklahomy a ve 48 utkáních základní části měl průměr 21,5 bodu na zápas. Clippers patřili s posilami Georgem a Kawhim Leonardem k favoritům na titul, ale vypadli už ve čtvrtfinále play off s Denverem, přestože v sérii vedli 3:1 na zápasy. Na lavičce poté po sedmi sezonách skončil trenér Doc Rivers a ambiciózní klub povede do nového ročníku Tyronn Lue.

„Jako kluk z jižní Kalifornie jsem vždycky snil o tom, že budu hrát v Los Angeles, kde mě uvidí mí přátelé a rodina. Jsem pyšný, že můžu tento klub nazývat svým domovem, a jsem odhodlaný odvést svou porci práce, abych pomohl týmu k mimořádným úspěchům,“ uvedl George, jenž pochází z města Palmdale nedaleko od Los Angeles.

George strávil prvních sedm sezon kariéry v Indianě, poté hrál v letech 2017-2019 za Oklahomu. S americkou reprezentací získal zlato na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016.