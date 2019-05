Pro Gasola skončila po operaci únavové zlomeniny v nártu sezona

Basket

Zvětšit fotografii Pau Gasol v akci (ještě v dresu San Antonia) | foto: AP

dnes 18:46

Basketbalisté Milwaukee už se v této sezoně NBA nemohou spolehnout na pomoc zkušeného veterána Paua Gasola. Osmatřicetiletý španělský pivot se podrobil operaci únavové zlomeniny kůstky v nártu levé nohy a do play off už nezasáhne. Milwaukee je zatím jediným týmem, který postoupil do semifinále, další série stále pokračují.

Gasol si zranění přivodil v březnu a podle původních předpokladů měl být mimo hru zhruba měsíc. Jeho stav se ale nelepšil a basketbalista se proto rozhodl pro operaci. V pořádku by měl být do začátku přípravného kempu na novou sezonu. Trojnásobný mistr Evropy, bývalý světový šampion a trojnásobný olympijský medailista přišel do Milwaukee na začátku března, kdy se domluvil na vyplacení ze San Antonia. Za Bucks odehrál jen tři zápasy, než se zranil, celkem v této sezoně nastoupil pouze ke 30 utkáním.