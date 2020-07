Austrálec Mills bude hrát v Disney Worldu zadarmo, svůj milion dá charitě

Jedenatřicetiletý Patty Mills se svůj výnos z osmi zápasů základní části rozhodl poslat organizacím Black Lives Matter Australia a Black Deaths in Custody a část věnuje kampani We Got You, jež upozorňuje na rasismus v australském sportu.

Mills o tomto problému něco ví. Je sice jedním z mála Austrálců, kteří to dotáhli do reprezentace a k velkým penězům, doma je za vzor a za hvězdu, avšak jeho matka patřila k takzvané ukradené generaci. Coby potomek původních obyvatel byla v dětství odebrána rodičům a dána na převýchovu do bílé rodiny. Millsův otec je rovněž Aboridžinec, pochází z Ostrovů Torresova průlivu.

Millsovi v Austrálii kdysi založili basketbalový klub Shadows, za který hráli příslušníci tamních menšin. Patty ho před několika lety obnovil pod názvem Warriors.

„Jsem hrdý na to, že vezmu každičký cent a věnuji ho na to, aby se v Austrálii skoncovalo s rasismem,“ předsevzal si bohulibě. „Budu hrát, abych nenechával na stole peníze, které mohou jít přímo černým.“

Mills navazuje na pivotmana Dwighta Howarda z LA Lakers, který své příjmy z floridského turnaje věnuje charitě Breathe Again.

„Austrálie je báječná země, Amerika je báječná země, ale všichni máme nějaké problémy. Naším cílem by mělo být spojit se a společně pracovat,“ přál by si Mills.

Dvaadvacítka týmů NBA se od úterka do čtvrtka stěhovala do uzavřeného komplexu v Disney Worldu. Po tréninkových zápasech je od od 30. července čekají utkání základní části. Od poloviny srpna do poloviny října se odehraje play off, umožní-li to koronavirus.