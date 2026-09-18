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Auda se s Japonskem loučil těžce, v USK se těší na Kyzlinka: Mohlo by to fungovat!

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  19:07
Patrik Auda pózuje s míčem po příchodu do USK.

Patrik Auda pózuje s míčem po příchodu do USK. | foto: USK Praha

Patrik Auda (vpravo) z Česka brání Eliase Valtonena z Finska.
Český basketbalista Patrik Auda
Čeští basketbalisté Tomáš Kyzlink (drží míč) a Patrik Auda pod košem.
Kostas Sloukas v souboji s Patrikem Audou v osmifinále MS.
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Po dlouhých osmnácti letech se představí v domácí basketbalové lize bývalý reprezentant Patrik Auda, který posledních šest sezon strávil v Japonsku a nově bude hájit barvy USK Praha. V hlavním městě v současné době bydlí, a když se nerýsovala možnost pokračování asijského angažmá, rozhodl se v létě pro návrat.

V sobotu jej na úvod nového angažmá čeká atraktivní domácí duel proti Slavii Praha NBK, tedy týmu, který po fúzi navazuje na historii jednadvacetinásobného šampiona Nymburka.

V rozhovoru s novináři Auda přiznal, že původně nebyl pro návrat rozhodnutý a čekal na případnou zajímavou nabídku z Japonska. „Dlouho nic nebylo a mně už se potom nechtělo čekat do srpna. Mezitím přišli z USK, jestli bych už neplánoval zůstat v Česku. Ta možnost se mi hrozně líbila i tím, že moje přítelkyně teď pracuje taky v Praze, takže pro nás to dávalo smysl po všech stránkách,“ řekl Auda.

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Rozloučit se s Japonskem po šesti letech ale pro něj nebylo snadné. „Mně se v Japonsku líbilo strašně moc. Ta poslední sezona po týmové stránce i po té individuální byla dobrá, tak jsem trošku doufal, že ještě bych alespoň jednu poslední sezonu tam mohl odehrát, ale v létě nic zajímavého nepřišlo,“ konstatoval Auda, který hrál naposledy ve druhé nejvyšší soutěži v celku Aomori Wat’s.

„Na jednu stranu to bylo takové těžké loučení, ale na druhou jsem rád, že jsem teďka zpátky v Česku. Přece jenom před pár dny mi bylo sedmatřicet a je to všechno takové náročnější zase někam odlétat do ciziny,“ uvedl pivot, který se v dresu národního týmu podílel na historickém šestém místě na mistrovství světa v Číně v roce 2019 a nechyběl na olympijských hrách v Tokiu o dva roky později.

Český basketbalista Patrik Auda v dresu japonského týmu Aomori

Změna pro odchovance Brna po létech strávených i v Polsku, Španělsku a Francii nastala i v osobním životě. „Nejenom v Japonsku, ale v zahraničí, když je člověk sám, tak je sociální život přece jen hodně omezený. Trénuje se, hrajou se zápasy a ve volném čase jde člověk sem tam někam ven. Tady v Praze se pořád něco děje i mimo ten basket. To se mi teď líbí asi nejvíc. Teďka vlastně mám všechno tak jako na dosah ruky a doplňuje to ty věci k basketu,“ prohlásil Auda.

V USK bude patřit mezi hlavní lídry spolu s reprezentačním křídlem Tomášem Kyzlinkem, který je také novou posilou. „Jsem nejstarší hráč z celého týmu. Spolu s Tomášem Kyzlinkem máme odehráno nejvíc zápasů i nějaké za reprezentaci, takže určitě máme nejvíc zkušeností. Myslím si, že oba se budeme tím pádem snažit třeba v některých věcech nějak pomoct těm mladším klukům nebo třeba ukázat některé věci, co by jim mohly v té kariéře pomoct,“ uvedl Auda.

Na spolupráci s Kyzlinkem se těší. „Tomáš je aktuálně jeden z nejlepších českých hráčů. Má hrozně moc zkušeností z ciziny a i vlastně z reprezentace. I pro mě je to super, protože i teď v posledních zápasech, když jsme měli šanci hrát spolu, tak to vypadalo, že to bude fungovat,“ prohlásil.

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Na brzký konec kariéry Auda rozhodně nemyslí. „Já jsem si vždycky říkal, že když budu do pětatřiceti hrát v zahraničí, že to bude fajn. A nakonec jsem tam hrál až do sedmatřiceti. Samozřejmě všechno se odvíjí od zdraví. Ale kdyby to šlo, tak pro mě taková pomyslná hranice je čtyřicet let. Kdyby mě to pořád bavilo, tělo drželo a měl bych co nabídnout tomu sportu,“ dodal.

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