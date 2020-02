Diváctví skončilo. Kotník je ztuhlý, přesto Audu pustí znovu do hry

„Během tréninku jsem se cítil dobře. Uvidíme, jak to bude zítra těsně před zápasem, ale jestli to bude aspoň stejně dobré jako dneska, tak určitě do zápasu nastoupím. Uvidíme, na jak dlouho. Přeci jen trénink a zápas je něco jiného, ale půjdu to určitě zkusit,“ řekl Auda českým novinářům v Siemens Areně pro deset tisíc fanoušků.



Auda se zranil před týdnem na startu přípravy národního týmu v Nymburce při prvním setkání po zářijovém mistrovství světa v Číně. Teď už je jeho stav lepší.

„Není tam vyloženě bolest, ale pořád je to hodně ztuhlé. V některých pohybech možná trošku omezené, ale myslím si, že to zvládnu. Je to po každém zranění, než se člověk dostane úplně stoprocentně zpátky. S kotníkem je to několik týdnů,“ doplnil Auda.

O premiérové vystoupení na domácí půdě po úspěšném tažení na světovém šampionátu přišel. „Zranění ke sportu patří. Je to něco, co člověk neovlivní, ať se snaží tomu předejít. Mrzelo to zvlášť doma v Pardubicích. Měli přijet rodiče i další známí z Brna. Nakonec zůstali doma kvůli tomu, že jsem nehrál,“ řekl Auda.

Atmosféru v pardubické Enteria Areně si ale vychutnal. „Spíš jsem se na to díval z pohledu diváka. Snažil jsme si zápas užít, protože když člověk hraje, tak je to něco jiného, než když se jen dívá. A snažil jsem se kluky co nejvíc podpořit,“ prohlásil jeden z osmi účastníků šampionátu v Číně v současném výběru.

Do hry jde až ve chvíli, kdy necítí riziko zhoršení zranění. „Samozřejmě jsou pro mě důležité další zápasy do konce sezony v klubu ve Francii a snažím se dělat co nejvíc pro to, abych na ně byl stoprocentní,“ uvedl Auda.

Pro český tým jako pořadatele jedné ze skupin ME v roce 2021 je s jistotou postupu kvalifikace i testem na boj o olympijské hry, který ho čeká v červnu v Kanadě.

Litva jako vyhlášená basketbalová bašta by i přes páteční prohru v Belgii měla být hodně kvalitní prověrkou. „Pojem to je velký, ale hráli s nimi minulý rok v létě těsně před Čínou přátelák, takže možná trošku víme, co můžeme čekat. I když tým bude jiný, než měli tam,“ řekl Auda.

„Myslím, že to bude hodně těžký zápas. Obzvlášť tady u nich doma a ještě po tom, co prohráli poměrně velký rozdílem s Belgií. Budou se snažit udělat co nejvíc pro to, aby doma vyhráli,“ dodal Auda.