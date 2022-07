Auda o návratu do repre i cestě do Turecka: Nechal jsem si nastřelit vlasy

Jak jste se na soupeře nachystali?

Na přípravu jsme měli dost času a všechno probíhalo dobře. Jádro týmu už je spolu dlouho, známe se navzájem i trenérův systém, tak ani žádné nové věci nepřibyly. Spíš jsme navázali na poslední roky.

Věříte, že v sestavě s vámi, Ondřejem Balvínem či Tomášem Satoranským zdoláte Bosnu a v pondělí i Litvu?

Oba zápasy jsou hodně důležité a rozhodnou o našem případném postupu. Je fajn, že já a Ondra jsme zase s týmem, máme pod košem výšku navíc, což by nám mohlo pomoct. Třeba Bosna má na všech pozicích vysoké hráče s dlouhým rozpětím paží.

Čekáte právě proto, že zápas s Bosnou bude bolet?

Mají spíš fyzický tým, než že by hráli takticky nebo na dovednosti. Praktikují tvrdší basketbal, se kterým se budeme muset poprat.

K reprezentaci jste se připojil poprvé od her v Tokiu, těšil jste se?

Ano, je to super. Pokaždé, když mám možnost přijet na nároďák, tak mám velkou radost, že můžu s klukama být. A zápasy jsou vždycky úplně jiné než během sezony.

V japonské Jokohamě jste nedávno prodloužil smlouvu o další rok, jste spokojený?

Ano, oba roky tam byly super. V každém se nám povedlo udělat rekord našeho týmu v počtu vítězství. První rok jsme jich měli 19, letos 22. I když jsme nepostoupili do play off, aspoň jsme získali tyto plusové body. Obě sezony byly po týmové, individuální i životní stránce super a jsem rád, že se ještě na jeden rok můžu vrátit.

Třeba zpátky do Česka jste nechtěl?

Ne, zatím vůbec. Japonsko jsem si docela oblíbil, teď nemám vůbec v plánu vymýšlet něco jiného. Uvidíme, co bude za rok, člověk nikdy neví, ale osobně zatím jiné plány nemám.

Přemlouváte k prodloužení angažmá Ondru Balvína, který stále neví, zda bude v Japonsku pokračovat?

Bavíme se hodně, ale určitě ho nepřemlouvám, je to jeho věc. Ale podle toho, jak jsme se bavili, tak se mu v Japonsku taky líbí a rád by tam hrál. Pořád je to nejvyšší pivot v lize, takže má velkou výhodu proti ostatním.

Po sezoně jste se nechal ostříhat na krátko, prozradíte důvod?

Hned po konci sezony jsem byl v Turecku, kde jsem si nechal nastřelit nové vlasy, protože jsem je měl hodně vypadané. I když to přes dlouhé vlasy nešlo vidět, tak mně to už vadilo. Je to taková změna, myslel jsem si, že to bude horší. Už jsem si na to zvykl, i se mi to teď dobře zahojilo, teď v příštích měsících to začne celkově růst, tak snad na EuroBasket v září už budu mít plné nebo delší vlasy.