Světoobčan po letech v Česku. Auda se vrací, jenže ne do Brna. Bude hrát v Praze

Auda strávil posledních takřka šest let v Japonsku.
Odchovanec a příznivec brněnského basketbalu má za sebou profesionální angažmá v Polsku, Španělsku a Francii a předtím studoval na Kanárských ostrovech a na americké univerzitě Seton Hall.
V USK si od něho slibují důraz v podkošových soubojích a na doskoku, mladým hráčům v týmu by měl přinést i potřebné zkušenosti.
„Chtěl bych vzkázat fanouškům USK Praha, že se na ně moc těším. Určitě všechny zvu, ať nás letos přijdou podpořit na co nejvíc zápasů. My samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom jich pro ně vyhráli co nejvíc,“ řekl Auda.