Basketbalisty před vstupem do kvalifikace o ME trápí Audovo zranění

„Hráli jsme včera na tréninku a po střele zpod koše tam byl hlouček kluků, kde jsem někomu nešťastně stoupnul na nohu a vyvrknul si to,“ řekl novinářům Auda. „Celkem to bolí a je to nateklé. Takže pocitově nic moc, ale uvidíme, až na to koukne doktor a řekne k tomu víc,“ přidal pivot francouzského Boulazacu.

Auda je v nominaci jedním z osmi hráčů, kteří byli v létě u historického šestého místa na mistrovství světa v Číně, takže jeho absence by byla pro trenéra Ronena Ginzburga velkou ztrátou. „Je nad ním velký otazník,“ posteskl si izraelský kouč. „Moc vysokých hráčů nemáme, takže kdyby nemohl hrát, byl by to problém,“ dodal.

Češi v pátek zahájí kvalifikaci v Pardubicích proti Dánsku a o tři dny později se představí v Litvě. „Za roky, co jsem v reprezentaci, jsme s Dánskem ještě nehráli. Nevím, co od nich čekat, ale nemůžeme je podcenit. V kvalifikaci mistrovství světa jsem si také myslel, že proti Islandu to bude jednoduchý zápas, ale oni hráli výborně a bylo to náročné,“ prohlásil Auda.

Tentokrát český tým vstupuje do kvalifikace v nezvyklé pozici, protože jako jeden z pořadatelů šampionátu v roce 2021 má místo na turnaji jisté. „Já v tom vidím jen pozitivní věci - můžou se vyzkoušet nové věci, noví kluci. Pro mě navíc jsou srazy příjemnou změnou ze stereotypu sezony, kdy se můžu na chvíli podívat domů,“ dodal.