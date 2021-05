„Jsem rád, že budu i v příští sezoně v Jokohamě, kterou jsem si od první chvíle zamiloval. Minulý ročník byl z mojí strany jeden z nejlepších v kariéře a byla to i skvělá zkušenost,“ uvedl Auda na klubovém webu.

Do Jokohamy přišel loni v létě a v uplynulém ročníku japonské ligy odehrál 52 zápasů s průměry 25,7 minut, 15,7 bodu a 5,5 doskoku, s týmem však do play off neprošel. Předtím Auda působil v Brně, americké univerzitní soutěži NCAA, Polsku, Španělsku nebo Francii.