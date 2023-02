Že Češi nepostoupí? Auda i tak přiletěl z Japonska, kde pomáhá týmu k rekordu

Basketbalisté ve čtvrtek v Pardubicích vyzvou Francii, v neděli uzavřou kvalifikaci venkovním duelem proti Černé Hoře. V šestičlenné tabulce, z níž na letošní mistrovství postoupí první tři týmy, jsou s bilancí tří výher a sedmi porážek poslední.

I tak pro závěrečné dva zápasy poskládali silnou sestavu, zejména před domácím publikem se budou proti Francouzům chtít vytáhnout.

Utkání natěšeně vyhlíží i Auda, který na předcházející kvalifikační okna hraná v průběhu sezony nemohl přicestovat, neboť by jej po návratu do Japonska, kde hraje ligu, čekala dlouhá karanténa.

Česko - Francie ve čtvrtek od 18.45 hodin ONLINE

„Chtěl jsem přiletět pokaždé, loni v listopadu už jsme byli dokonce domluvení s Michalem Šobem (manažerem týmu), ale bohužel jsem se nakonec zranil a nešlo to. Teď je to první okno za poslední roky, kdy mi pravidla ohledně covidu a zdravotní stav umožnila přiletět,“ poznamenal 33letý pivot na pondělním setkání s novináři.

Přiblížil i pádné důvody, proč vážil cestu přes půlku světa.

Dorazil v dobré náladě, neboť Jokohamě se v aktuálním ročníku japonské ligy daří. Družstvo s českým reprezentantem v sestavě figuruje na druhém místě Centrální konference.

„Celkem se nám daří. Už teď jsme vyhráli 23 zápasů, přičemž loni jsme jich vyhráli 22, což byl náš klubový rekord. Letos už jsme ho tedy překonali a ještě nám zbývá 22 utkání,“ prozrazuje Auda. „Myslím, že když nám to půjde jako doteď, máme šanci dostat se i do play off, což by pro nás byl opravdu velký úspěch.“

Český pivot v Jokohamě působí třetí sezonu, a tak na týmu poznává, že se díky společně strávenému času čím dál lépe sehrává.

„A taky k nám přišli dva noví cizinci, Američani Jackson a Oliver, kteří podle mě hrají líp než kluci, které jsme měli minulou sezonu. A náš první rozehrávač Akaho, který je podle mě nejlepším v celé lize, je teď s námi celou sezonu, zatímco předtím jsme ho měli vždy jen dva měsíce, protože byl ještě na univerzitě. Celkově máme stabilnější tým, všichni se trochu zlepšili,“ shrnuje Auda.

Nicméně změny týmu uškodily jeho roli: v této sezoně dostává na palubovce menší prostor. Zatímco v předchozích dvou ročnících hrával v průměru kolem 26 minut na zápas, momentálně sbírá necelých osmnáct.

„Možná je to i tím, že ti dva noví Američani hrají dobře a jsou o něco mladší, takže trenér nechává hrát víc je. Já jsem se navíc k týmu kvůli EuroBasketu připojil později, nebyl jsem na začátku přípravy, takže jsem teď v roli střídajícího cizince. Má role se trochu změnila, ale myslím, že trenér se mnou pořád počítá a ví, že se o mě může v zápasech opřít.“

Stejně tak bude na Audu v závěru týdne spoléhat i reprezentační trenér Ronen Ginzburg.