いつも青森ワッツへの熱い応援ありがとうございます。

この度、青森スポーツクリエイション株式会社では、 #パトリックアウダ 選手との りそなグループ Bリーグ 2024-25シーズン 青森ワッツ選手契約が合意となりましたことをお知らせいたします。

なお、1/11(土)から開催する「りそなグループ Bリーグ 2024-25シーズン 第17節 vs愛媛オレンジバイキングス」からエントリー可能となります。



パトリック・アウダ(Patrik Auda)

■背番号:2

■ポジション:PF/C

■身長/体重:204cm/110kg

■生年月日:1989年8月29日(35歳)

■出身地:チェコ共和国ブルノ

■経歴:シートン・ホール大学

チェコ共和国代表(2014-)

AZS Polfarmex Kutno(ポーランド Polish Basketball League)(2014-15)

AZS Koszalin(ポーランド Polish Basketball League)(2015-16)

ICL Manresa(スペイン ACB Leagut)(2015-16)

ICL Manresa(スペイン ACB Leagut)(2016-17)

HydroTruck Radom(ポーランド Polish Basketball League)(2017-18)

Sidigas Avellino(イタリア Lega Basket Serie A)(2017-18)

HydroTruck Radom(ポーランド Polish Basketball League)(2017-18)

Flexx Pistoia(イタリア Lega Basket Seria A)(2018-19)

Boulazac Basket Dordogne(フランス LNB Pro A)(2019-20)

横浜ビー・コルセアーズ(2020-23)

青森ワッツ(2023-24)

サンロッカーズ渋谷 チームアシスタント(2024-24.11)

サンロッカーズ渋谷(2024.11-24.12)

青森ワッツ(2025.1-)



[パトリック・アウダ選手 コメント]

I am really happy and excited to be coming back to Aomori. I will do my best to help the team win as many games possible. Looking forward to seeing you all soon and to the great support of the Aomori Boosters.



青森ワッツに戻ってくることができて本当にうれしいですし、興奮しています。

チームが1試合でも多く勝てるようにベストを尽くします。

青森ブースターの皆さん、応援よろしくお願いします。



[北谷稔行GM コメント]

新年あけましておめでとうございます。日頃から青森ワッツへのご支援、ご声援ありがとうございます。

青森ワッツを応援してくださる皆様には新規外国籍選手の契約発表を大変長らくお待たせしてしまいました。

この度、青森ワッツはパトリック・アウダ選手と契約いたしました。

アウダ選手は昨シーズン、青森ワッツで戦っていて、環境面や青森ワッツのバスケットボールスタイルを理解していることもあり、すぐにアジャストしてくれることでしょう!

彼がいることで今よりも多彩なオフェンスをお見せすることができ、身体を張ってペイントエリアを守ってくれます。これからケリー、マックス、アウダの3選手による面白い組み合わせを皆さんにお見せするのが待ち遠しいです。

マーティン選手がレンタル移籍してからA千葉戦までの11試合、チーム全員が本当に一丸となって戦ってくれました。

4勝7敗と負け越したものの、スタッフ、選手全員がステップアップできました。この11試合はチームにとっても、スタッフ、選手にとってもこれからのキャリアにつながるはずです。また、今現在、チームはプレーオフ出場がギリギリの順位に位置していますが、今シーズンの目標であるプレーオフ出場、B1昇格へ向けて残り30試合、巻き返していきたいと思います。

プレーオフ出場、B1昇格するためには多くの方のサポート、応援、特に会場での応援が絶対に必要です。

新しいワッツをお見せいたしますので、ぜひ皆さんのお力をお貸しください。

引き続き青森ワッツ、アウダ選手への応援よろしくお願いいたします。

おかえり、パト!



