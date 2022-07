Velká výhra i zkušenost. Nervy byly, ale jsme v dobré pozici, říká Auda

Reprezentanti Litvu zdolali po šestnácti letech a zajistili si tak účast ve druhé fázi kvalifikace o postup na MS v roce 2023.

„Je to velmi cenná výhra a pro nás všechny velká zkušenost,“ vyzdvihl Auda. „Od začátku jsme šli do zápasu s tím, že tady můžeme vyhrát. Plán jsme měli jasný, drželi jsme se ho a dobře to dopadlo.“

Oním plánem myslel především připravenost na agresivní hru soupeře a jeho hlasité publikum. „Dobře jsme se vypořádali s jejich presem, i když někdy nám to úplně nevycházelo a bylo to nahoru-dolů,“ připomněl Auda úvod třetí čtvrtiny, kdy sedmnáctibodový náskok Čechů spadl na 50:49.

Právě zvládnutí tohoto momentu ale zkušený pivot označil za klíčový faktor úspěchu.

„Litevci nikdy nepoleví a my věděli, že jejich nápor přijde. Vrátili se zpátky do hry, ale my si pořád drželi určitý odstup. Na konci nervy byly, ale jsem rád, že to dobře dopadlo.“

Úspěchu odpovídala týmová nálada v šatně po zápase. Basketbalisté se společně zaradovali z důležité výhry i vyspělého výkonu.

„Ukázali jsme, že umíme hrát dobrý basket i proti takovýmhle týmům, i když Litevci neměli všechny hráče, kteří normálně jezdí,“ připomněl Auda absenci některých opor soupeře. „Ale nad Litvou na jejím hřišti je pro nás velká výhra a velká zkušenost do další fáze kvalifikace.“

Do ní jdou Češi s bilancí 3:3 a solidními nadějemi na postup.

Startovní pozice týmů ve druhé fázi kvalifikace o MS 1. Francie (5:1)

2. Litva (5:1)

3. Černá Hora (4:2)

4. Česko (3:3)

5. Bosna (3:3)

6. Maďarsko (3:3) Na šampionát postoupí první tři. Vzájemná bilance rozhoduje v případě shodného počtu bodů.

Nejprve se 24. srpna střetnou venku s Francií, o tři dny později se v Chomutově utkají s Maďarskem.

Ve skupině mají ještě Černou Horu, se kterou se nejspíše poperou o pozici mezi třemi týmy, jichž se bude týkat MS v roce 2023.

„Myslím, že výchozí pozici máme dobrou,“ přemítá Auda. „Když bych se podíval na naši situace před tímto oknem a teď, tak jsme odvedli dobrou práci. Ty dvě výhry nám určitě pomůžou. Když jsme v takovéhle sestavě, tak můžeme porazit kohokoli.“

Právě kvalita kádru ovšem bude největším českým úskalím. Třeba Auda v průběhu minulé sezony nemohl přicestovat na reprezentační okna kvůli proticovidovým opatřením v Japonsku, euroligové povinnosti zase pravděpodobně neuvolní Tomáše Satoranského a Jana Veselého, kteří spolu budou působit v Barceloně.

Momenty ze zápasu Litva - Česká republika: