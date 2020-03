Hry i Euro v jednom roce? Tu situaci si nedokážu představit, míní Auda

Jen těžko si dovede přestavit, že by bylo možné v roce 2021 stihnout navíc olympijskou kvalifikaci a po Tokiu ještě zářijové mistrovství Evropy, které hostí i Praha.

„Tu situaci si nedokážu představit,“ řekl Auda v tiskové zprávě. Podle původního plánu měla česká reprezentace hrát od 23. do 28. června olympijskou kvalifikaci v kanadské Victorii. O jejím osudu, stejně jako o novém termínu olympiády, ještě není jasno.

„Odehrát celou sezonu se dvěma okny evropské kvalifikace (dvojzápasy v listopadu a únoru), vzápětí se chystat na EuroBasket a vedle toho ještě na olympiádu nebo na její kvalifikaci, to by na hráče bylo hrozně moc,“ řekl Auda. Je mu jasné, že o kalendáři se povedou složitá jednání.

Auda dostal ve Francii, která je podle počtu obětí nemoci COVID-19 třetí nejzasaženější zemí v Evropě, svolení odjet domů. „Vedení ligy stále chce soutěž dohrát, ale zatím se nic bližšího neřeklo a samozřejmě se nemůže trénovat. Spolu se mnou odjeli domů i všichni Američané, stejně jako z ostatních týmů. Všechno teď bude záležet na vývoji pandemie, a co jsem viděl, tak už v minulém týdnu šla čísla nakažených poměrně dost nahoru,“ prohlásil třicetiletý pivot.

Do Česka se dostal bez větších potíží. „Letěl jsem běžnou linkou, jen přímé lety z Bordeaux, odkud dřív létal Ryanair, byly všechny zrušeny, takže jsem to musel vzít přes Paříž, odkud se do Prahy lítá každý den. Radši jsem si to ale předem ověřil na pražském letišti,“ popsal Auda.

První týden vynucené pauzy uvítal. Do sezony vstoupil loni hned po návratu z mistrovství světa v Číně a v únoru jej při kvalifikaci ME trápilo zranění kotníku. „Druhý týden už to ale začala být nuda. Jsme zvyklí na určitý režim, pořád něco dělat a sedět doma je nepřirozené,“ prohlásil.

Má alespoň možnost individuální přípravy. „V Boulazacu jsem doma ani neměl nic na cvičení. Naštěstí teď jsem v Brně na bytě pronajatém od kamaráda, kde hned vedle je domácí tělocvična s posilovacími stroji a já tam bývám úplně sám,“ uvedl.

Na počátku koronavirových omezení ve Francii se k němu informace dostávaly různými cestami. „Od klubu jsme ale ani nedostali žádné konkrétní informace k situaci a třeba o tom, že ven smím vycházet jen s oficiálním papírem jako povolenkou, jsem se dozvěděl až od spoluhráče. V klubu si asi mysleli, že už všechno víme. Až později jsem si volal s generálním manažerem kvůli odletu domů,“ uvedl Auda.

„Ven jsem prakticky nechodil, vlastně až když jsem jel na letiště. Ve Francii to ale tou dobou vůbec nebylo jako teď u nás, že by všichni chodili s rouškami. Ještě před týdnem hrozně málo lidí mělo něco přes obličej a myslím, že to tam podcenili hodně. V době, kdy u nás už začínala přísná opatření, se ve Francii nic moc nedělo,“ divil se Auda.

Rád by ligový ročník dokončil, ale moc tomu nevěří. „Byl bych určitě rád, kdyby byla šance ligu dohrát, ale po posledním vývoji se minimálně do konce dubna nic dít nebude, a jestli se začne v květnu, je velká otázka. Spíš to ale vidím pesimisticky,“ prohlásil Auda.

„Než se zrušilo poslední kolo, už tehdy byl snížen počet diváků asi na tisíc. Bylo by škoda hrát bez lidí, ale kdyby to jinak nešlo, nedalo by se nic dělat. Podle mě je lepší sezonu dohrát, ale i kdyby se to nepovedlo, svět by nespadl. Zdraví je přednější a cokoli riskovat by bylo zbytečné,“ podotkl.

Ve Francii by měli hráči dostat od státu místo části platu podporu v nezaměstnanosti. „To ale budeme s úřady řešit až později. Myslím, že od klubu ovšem pořád máme dostávat až 80 procent platu,“ dodal Auda.