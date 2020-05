Ewinga okradli. Olympijská zlata má teď náhradní, prsten získal přes eBay

Příběh o tom, jak legendu New York Knicks navštívil zloděj, byl ke slyšení v pořadu The Dan Patrick Show. „Občas je to k naštvání, být slavný,“ posteskl si jeden z nejlepších klasických pivotů všech dob.

Snazší bylo dostat se k prstenu pro vítěze univerzitní NCAA, kterým se Ewing honosí od triumfu Georgetownu nad Houstonem s Hakeemem Olajuwonem a Clydem Drexlerem v roce 1984.

Šperk se ocitl na aukčním portálu eBay, a tak se k Ewingovi mohl vrátit. Zda si ho koupil, anebo ho získal právní cestou, to rodák z Jamajky nevyzradil.

Větším problémem bylo získat dvě zlaté olympijské medaile, z olympiád 1984 v Los Angeles a 1992 v Barceloně, kam Ewing dorazil jakožto člen Dream Teamu.

S originály se doposud neshledal.

Ale požádal o pomoc Jerryho Colangela. Letitý sportovní funkcionář se pustil do práce a Ewingovi opatřil náhradní medaile. „Postaral se o mně, je to fakt skvělej chlap,“ poděkoval Ewing.

Dnes sedmapadesátiletému velikánovi schází úspěch v NBA, přes Chicago s Michaelem Jordanem a Scottiem Pippenem se k němu v 90. letech neprokousal.

A zatím se v ní neprosadil ani jako trenér. Asistoval ve Washingtonu, Houstonu, Orlandu i Charlotte, kde ho zaměstnal právě Jordan, ale vytouženou pozici hlavního kouče nedostal. Od rok 2017 se snaží prorazit přes univerzitní basketbal, vede „svůj“ Georgetown.