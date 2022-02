Co chybělo? Drajv z minulých týdnů, všiml si pardubický Šafarčík

„Dokázali jsme se vrátit z -11, tým ukázal charakter. V koncovce jsme pak ale neproměnili otevřenou střelu za tři body a Brno proměňovalo trestné hody. Byl to zápas padesát na padesát, ale vyhráli hosté a já jim gratuluji,“ hodnotil utkání pardubický trenér Dino Repeša.

Brněnský obrat řídil reprezentant Šimon Puršl, jenž se v poslední minutě blýskl pěti body především právě z Repešou zmíněných trestných hodů. Puršl proměnil tři šestky ze čtyř nabídnutých (celkem v zápase devět ze třinácti) a jeho úspěšnost v této disciplíně v letošní sezoně sahá k sedmdesáti procentům.

„Byl to velmi zajímavý zápas, hodně fyzický, do kterého oba týmy daly maximum. Největší rozdíl byl v útočném doskoku, hosté jich měli třináct a v utkání o pět víc celkově než my. Zpod koše dali o šestnáct bodů víc. To pro nás není dobré, musíme být v této oblasti silnější,“ uvažoval Repeša.

Nebyl to jen závěr, kde Beksa promarnila šanci na výhru, hned v první čtvrtce prošustrovala poměrně rychle nabyté vedení 11:4 a neudržela ani těsný náskok ze začátku druhého poločasu. „Do zápasu jsme vůbec nevstoupili tak, jak jsme chtěli. V předchozích týdnech jsme na soupeře vždy vlétli, dokázali jsme si vytvořit náskok a ten postupně navyšovat, proti Brnu nám to ale chybělo,“ litoval Šafarčík.

Brno v Pardubicích dokázalo vyhrát po více než čtrnácti letech a v tabulce udrželo třetí příčku právě před Beksou. Ta zapsala již druhou porážku v řadě a tuto minisérii bude chtít zastavit už v sobotu, kdy od 17.45 nastoupí v Kolíně. Na Středočechy letos vyzrála v obou dosavadních domácích vzájemných zápasech (90:86 a 102:82).