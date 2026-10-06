„Třináct akcionářů jednomyslně nabídku odmítlo, v současné formě ji považují za nepřijatelnou,“ citovala agentura AFP zdroj. Jeden z účastníků jednání dokonce označil nabídku NBA za „kolonialistickou“. Dveře k případné dohodě však definitivně zavřeny nejsou.
NBA plánuje na podzim roku 2027 spustit soutěž se 16 evropskými týmy. Dvanáct jich bude mít sídla v Aténách, Barceloně, Berlíně, Istanbulu, Londýně, Lyonu, Madridu, Manchesteru, Miláně, Mnichově, Paříži a Římě. Na projektu NBA spolupracuje s mezinárodní federací FIBA a dlouhodobě deklaruje, že její soutěž vznikne bez ohledu na případnou dohodu s Euroligou.
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Euroliga je nejkvalitnější evropskou soutěží. Aktuálně ji hraje dvacet týmů, od příští sezony jich má být čtyřiadvacet. Zvýšit se měl také počet akcionářů ze třinácti na jednadvacet, o osm volných míst s tímto statusem se uchází patnáct mužstev. Nové akcionáře zatím vedení soutěže ještě nevybralo a rozhodnutí odložilo o několik týdnů.