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Pardubice zlomily ligového nováčka až po poločase. Brňanům končí vítězná šňůra

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  22:01

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Isaac Davidson z Pardubic zakončuje na plzeňský koš, brání František Váňa. | foto: Milan Kříček / KVIS Pardubice

Vicemistři z Pardubic zvítězili v 9. kole ligy basketbalistů nad plzeňským nováčkem 98:74 a upevnili si druhé místo za Slavií. Favorit přitom zápas rozhodl až ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál drtivým rozdílem 22 bodů.

O výhru Východočechů se nejvíce zasadil Trey Bonham s 18 body a pěti asistencemi. Plzni nepomohlo ani 23 bodů a šest doskoků z rukou Juraje Páleníka.

V Ostravě se začalo hrát se zpožděním kvůli opravě obroučky. Domácí tým zdolal Ústí nad Labem 82:61 a připravil ho o třetí příčku, na kterou se posunul Děčín.

Na Tatranu v domácím dresu vynikli americký pivot Andre Screen s 16 body a 10 doskoky, jeho ukrajinský parťák Oleksandr Bjelikov s 15 body a 13 doskoky a rozehrávač Adam Číž s 11 body, 10 asistencemi a šesti doskoky.

Sérii tří brněnských výher ukončil Písek. Martin Svoboda velel 21 body a sedmi doskoky. Domácím nepomohlo k úspěchu 23 bodů mladíka Vojtěcha Synáčka ani 20 bodů od Jadena Edwardse.

Venku uspěl také pražský USK, který zvítězil v Hradci Králové 93:85, Xavier Johnson k tomu pomohl 23 body a K. J. Doucet 19. Domácím velel Xavion Brown s 21 body.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

9. kolo

BK KVIS Pardubice - BK Loko BaliMania Plzeň 98:74 (21:21, 45:39, 79:51)
Nejvíce bodů: Bonham 18, Moffatt 15, Kovář 13, Key 12, Tůma 10, Švrdlík 9 - Páleník 23, Nicholas 17, Váňa 12, Paidar 10.

Pumpa Basket Brno - Sršni Photomate Písek 82:95 (28:31, 45:52, 65:70)
Nejvíce bodů: Synáček 23, Edwards 20, P. Křivánek 9, Šimon Svoboda 8 - Martin Svoboda 21, Čank 16, Josef Svoboda a J. Zvolánek po 13, Sýkora 11, Karlovský 8.

NH Ostrava - BK Sluneta Ústí nad Labem 82:61 (17:14, 36:34, 56:48)
Nejvíce bodů: Screen 16, Palyza, Bjelikov a Howlin po 15, Číž 11 - Pecka 15, Mcghee 14, Lane 7.

BK GAPA Hradec Králové - USK Praha 85:93 (21:18, 43:45, 62:72)
Nejvíce bodů: X. Brown 21, Šinik 20, Eduardo 14 - Johnson 23, Doucet 19, Kyzlink 12.

Tabulka:

1.SK Slavia Praha ERA NBK871772:62687,5
2.BK KVIS Pardubice1082883:77780,0
3.BK Armex Energy Děčín862683:60275,0
4.BK Sluneta Ústí nad Labem963789:70466,7
5.NH Ostrava853686:64962,5
6.Sršni Photomate Písek853714:69162,5
7.USK Praha945752:75544,4
8.BK Opava835655:69837,5
9.Pumpa Basket Brno936728:76333,3
10.BK GAPA Hradec Králové936778:84433,3
11.BK Loko BaliMania Plzeň918698:82511,1
12.BK Olomoucko918585:78911,1
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