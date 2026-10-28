Pardubice zlomily ligového nováčka až po poločase. Brňanům končí vítězná šňůra

O výhru Východočechů se nejvíce zasadil Trey Bonham s 18 body a pěti asistencemi. Plzni nepomohlo ani 23 bodů a šest doskoků z rukou Juraje Páleníka.
V Ostravě se začalo hrát se zpožděním kvůli opravě obroučky. Domácí tým zdolal Ústí nad Labem 82:61 a připravil ho o třetí příčku, na kterou se posunul Děčín.
Na Tatranu v domácím dresu vynikli americký pivot Andre Screen s 16 body a 10 doskoky, jeho ukrajinský parťák Oleksandr Bjelikov s 15 body a 13 doskoky a rozehrávač Adam Číž s 11 body, 10 asistencemi a šesti doskoky.
Sérii tří brněnských výher ukončil Písek. Martin Svoboda velel 21 body a sedmi doskoky. Domácím nepomohlo k úspěchu 23 bodů mladíka Vojtěcha Synáčka ani 20 bodů od Jadena Edwardse.
Venku uspěl také pražský USK, který zvítězil v Hradci Králové 93:85, Xavier Johnson k tomu pomohl 23 body a K. J. Doucet 19. Domácím velel Xavion Brown s 21 body.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
9. kolo
BK KVIS Pardubice - BK Loko BaliMania Plzeň 98:74 (21:21, 45:39, 79:51)
Pumpa Basket Brno - Sršni Photomate Písek 82:95 (28:31, 45:52, 65:70)
NH Ostrava - BK Sluneta Ústí nad Labem 82:61 (17:14, 36:34, 56:48)
BK GAPA Hradec Králové - USK Praha 85:93 (21:18, 43:45, 62:72)
Tabulka:
|1.
|SK Slavia Praha ERA NBK
|8
|7
|1
|772:626
|87,5
|2.
|BK KVIS Pardubice
|10
|8
|2
|883:777
|80,0
|3.
|BK Armex Energy Děčín
|8
|6
|2
|683:602
|75,0
|4.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|9
|6
|3
|789:704
|66,7
|5.
|NH Ostrava
|8
|5
|3
|686:649
|62,5
|6.
|Sršni Photomate Písek
|8
|5
|3
|714:691
|62,5
|7.
|USK Praha
|9
|4
|5
|752:755
|44,4
|8.
|BK Opava
|8
|3
|5
|655:698
|37,5
|9.
|Pumpa Basket Brno
|9
|3
|6
|728:763
|33,3
|10.
|BK GAPA Hradec Králové
|9
|3
|6
|778:844
|33,3
|11.
|BK Loko BaliMania Plzeň
|9
|1
|8
|698:825
|11,1
|12.
|BK Olomoucko
|9
|1
|8
|585:789
|11,1