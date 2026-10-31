Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pardubice uspěly na palubovce USK, Palyza řídil výhru Ostravy nad nováčkem

Autor: ,
  21:55

Damon Nicholas Jr. (uprostřed) z Plzně se dere po míči v duelu s Pardubicemi. | foto: Milan Kříček / KVIS Pardubice

Pardubičtí basketbalisté porazili v 10. ligovém kole USK Praha na jeho palubovce 102:85 a po třetím vítězství za sebou a devátém v sezoně si upevnili druhé místo v tabulce. V druhém sobotním utkání potvrdila Ostrava ve své hale roli favorita proti plzeňskému nováčkovi a vyhrála 82:64.

V dresu pardubických vicemistrů dalo šest hráčů 11 a více bodů, lídrem byl Jamonda Bryant s dvaceti. Čtyři trojky jako on trefil také spoluhráč Isaac Davidson.

Pražané už v první čtvrtině nabrali manko 16 bodů a nepomohlo jim ani to, že těsně vyhráli druhou a třetí čtvrtinu. Střelecky je táhl reprezentant Tomáš Kyzlink, autor 23 bodů.

Rovněž 23 bodů nastřílel kapitán Ostravy Lukáš Palyza. Šestatřicetiletý křídelník trefil sedm z devíti tříbodových pokusů a s celkovou úspěšností 59 procent při střelbě zpoza oblouku suverénně vládne ligové statistice. Nová huť vyhrála třetí z posledních čtyř zápasů a je pátá, Plzeň s bilancí 1-9 tabulku zavírá.

Basketbalová Maxa liga mužů

10. kolo

Ostrava - Plzeň 82:64 (17:11, 42:26, 62:42)
Nejvíce bodů: Palyza 23, Belikov a Howlin po 13 - Muhammad a Nicholas po 15, Páleník 10.

USK Praha - Pardubice 85:102 (24:31, 47:53, 70:74)
Nejvíce bodů: Kyzlink 23, Doucet 19, Šafařík 13 - Bryant 20, Key 18, Kovář a Bonham po 15.

Tabulka

1.Slavia NBK981893:72288,9
2.Pardubice1192985:86281,8
3.Děčín862683:60275,0
4.Ústí nad Labem963789:70466,7
5.Ostrava963768:71366,7
6.Písek853714:69162,5
7.USK Praha1046837:85740,0
8.Brno936728:76333,3
9.Hradec Králové936778:84433,3
10.Opava936751:81933,3
11.Olomoucko918585:78911,1
12.Plzeň1019762:90710,0
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Nejčtenější

KVÍZ: Jak poctivě jste sledovali cyklistickou sezonu? Otestujte se

Slovinec Tadej Pogačar během 21. etapy Tour de France

Cyklistická sezona 2026 se pomalu stává minulostí, je proto ideální čas na rekapitulaci a shrnutí posledních měsíců. Na iDNES.cz jsme pro vás jako každý rok připravovali podrobné zpravodajství,...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Pardubice uspěly na palubovce USK, Palyza řídil výhru Ostravy nad nováčkem

Damon Nicholas Jr. (uprostřed) z Plzně se dere po míči v duelu s Pardubicemi.

Pardubičtí basketbalisté porazili v 10. ligovém kole USK Praha na jeho palubovce 102:85 a po třetím vítězství za sebou a devátém v sezoně si upevnili druhé místo v tabulce. V druhém sobotním utkání...

31. října 2026  21:55

ONLINE: Aston Villa vede, Tottenham i s Kinským zvítězil, City padli s Brightonem

Sledujeme online
Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu pomáhá svému spoluhráči Mickymu van de...

Sobotní program 9. kola anglické fotbalové ligy uzavírá zápas Aston Villy, který sledujeme podrobně. Lídr tabulky Manchester City prohrál s Brightonem 0:1, neuspěli ani United, kteří padli s Chelsea...

31. října 2026  13:20,  aktualizováno  21:44

Češi bodovali u obratu, Pastrňák je třetím nejlepším střelcem historie Bostonu

Aktualizujeme
Bostonský útočník David Pastrňák překonává brankáře Arvida Soderbloma z Chicaga.

Nabitý sobotní program hokejové NHL otevřely tradiční předehrávané zápasy. Boston i díky produktivitě přihrávajícího Pavla Zachy a skórujícího Davida Pastrňáka, jenž tak překonal zápis bývalého...

31. října 2026  20:54,  aktualizováno  21:40

NHL na Slovácku! Mít 34 střel a dát jeden gól je masakr, nechápal nejen Blahút

Tichomir Kostadinov ze Slovácka (vlevo) a Marcel Čermák z Teplic

Pokud by byli kvalitní v zakončení jako Teplice, zvítězili by v 13. kole fotbalové ligy klidně 7:3. Na kdyby se ale nehraje. Slovácko přetavilo drtivou střeleckou převahu jen v další várku frustrace...

31. října 2026  21:34

Čeští curleři budou na mistrovství Evropy v Ostravě hrát o bronz, vyzvou Švédy

Lukáš Klíma během mistrovství Evropy v curlingu v Ostravě.

Čeští curleři prohráli v semifinále domácího mistrovství Evropy s Itálií 5:7 a v neděli si v Ostravě zahrají o bronz se Švédskem. Severští obhájci titulu podlehli stejným poměrem Skotsku. Tým skipa...

31. října 2026  14:41,  aktualizováno  21:27

Příbram vynulovala Táborsko a v druhé lize se dotáhla na barážové pozice

Radost fotbalistů Příbrami.

Fotbalisté Příbrami ve 13. kole druhé ligy porazili doma Táborsko hladce 3:0. Celek od Litavky zvítězil po dvou zápasech a v neúplné tabulce má na čtvrtém místě stejně bodů jako Vlašim, která...

31. října 2026  21:11

Nezastavitelný Schick dal sedmý ligový gól, Leverkusen ale na Stuttgart nestačil

Patrik Schick z Leverkusenu slaví trefu proti Stuttgartu.

Útočník Patrik Schick dal sedmý gól v sezoně německé fotbalové ligy, ale Leverkusen v 8. kole soutěže doma podlehl 2:4 Stuttgartu. Bayer v tabulce klesl na šesté místo. Hoffenheim s Adamem Hložkem v...

31. října 2026  18:13,  aktualizováno  20:59

Vydařená generálka hokejistek na MS. Švýcarky v Södertälje smetly sedmi góly

České hokejistky slaví gól proti Švýcarsku.

České hokejistky porazily na Euro Hockey Tour v Södertälje nad Švýcarskem 7:2, navázaly na páteční výhru nad Finskem 4:1 a na turnaji obsadily druhé místo. Šanci na triumf v generálce na listopadové...

31. října 2026  16:41,  aktualizováno  20:39

Rozjetý Vsetín nasázel Sokolovu osm gólů, v čele první ligy navýšil náskok

Hráči Vsetína se radují z gólu v utkání se Zlínem.

Hokejisté Vsetína vyhráli v 19. kole první ligy na ledě předposledního Sokolova 8:2 a zvýšili náskok v čele tabulky před druhými Pardubicemi B na pět bodů. Záložní tým Dynama podlehl doma...

31. října 2026  20:31

Úder hlavou a stopka na dva zápasy. Havelka pyká za bitku s Hollandem

Litvínov, 30. 10. 2026, Litvínov - Vítkovice, hokejová extraliga. Bitka Martin...

Hokejový útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise extraligy trest na dva zápasy za úder hlavou při bitce s Rhettem Hollandem z Vítkovic. Osmadvacetiletý hráč navrch zaplatí...

31. října 2026  20:08

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Olomouc - Zbrojovka 3:0, dva góly dal Sejk, druhý po zmatcích kolem penalty

Sestřih zápasu
Olomoucký útočník Václav Sejk slaví vstřelený gól.

Olomoučtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera vyšvihli na druhou příčku prvoligové tabulky. V utkání 13. kola porazili Zbrojovku Brno jasně 3:0, když dvě branky dal útočník Sejk. Druhou po...

31. října 2026  17:24,  aktualizováno  19:58

Žabiny deklasovaly Slovanku, ligovou neporazitelnost po obratu uhájilo i USK

Rozehrávačka a kapitánka Maite Cazorlaová hovoří k parťačkám ze ZVVZ USK Praha.

Basketbalistky mistrovského USK Praha i obhájkyně stříbra ze Žabin Brno před reprezentační přestávkou udržely ligovou neporazitelnost. Zatímco české šampionky zvítězily 89:74 na palubovce SBŠ Ostrava...

31. října 2026  19:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.