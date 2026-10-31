Pardubice uspěly na palubovce USK, Palyza řídil výhru Ostravy nad nováčkem

V dresu pardubických vicemistrů dalo šest hráčů 11 a více bodů, lídrem byl Jamonda Bryant s dvaceti. Čtyři trojky jako on trefil také spoluhráč Isaac Davidson.
Pražané už v první čtvrtině nabrali manko 16 bodů a nepomohlo jim ani to, že těsně vyhráli druhou a třetí čtvrtinu. Střelecky je táhl reprezentant Tomáš Kyzlink, autor 23 bodů.
Rovněž 23 bodů nastřílel kapitán Ostravy Lukáš Palyza. Šestatřicetiletý křídelník trefil sedm z devíti tříbodových pokusů a s celkovou úspěšností 59 procent při střelbě zpoza oblouku suverénně vládne ligové statistice. Nová huť vyhrála třetí z posledních čtyř zápasů a je pátá, Plzeň s bilancí 1-9 tabulku zavírá.
Basketbalová Maxa liga mužů
10. kolo
Ostrava - Plzeň 82:64 (17:11, 42:26, 62:42)
USK Praha - Pardubice 85:102 (24:31, 47:53, 70:74)
Tabulka
|1.
|Slavia NBK
|9
|8
|1
|893:722
|88,9
|2.
|Pardubice
|11
|9
|2
|985:862
|81,8
|3.
|Děčín
|8
|6
|2
|683:602
|75,0
|4.
|Ústí nad Labem
|9
|6
|3
|789:704
|66,7
|5.
|Ostrava
|9
|6
|3
|768:713
|66,7
|6.
|Písek
|8
|5
|3
|714:691
|62,5
|7.
|USK Praha
|10
|4
|6
|837:857
|40,0
|8.
|Brno
|9
|3
|6
|728:763
|33,3
|9.
|Hradec Králové
|9
|3
|6
|778:844
|33,3
|10.
|Opava
|9
|3
|6
|751:819
|33,3
|11.
|Olomoucko
|9
|1
|8
|585:789
|11,1
|12.
|Plzeň
|10
|1
|9
|762:907
|10,0