Kouč pardubických basketbalistů burcuje: Chci v odvetě vidět top výkon!

„Uvidíme, zda se nám podaří vrátit do hry alespoň Matea Čolaka, což by bylo důležité, protože každý hráč navíc do rotace nám pomůže,“ říká Repeša před kláním, které začne v 17.30 v domovské hale Beksy na Dašické.

„V situaci, v jaké jsme, musí všichni odehrát svůj nejlepší zápas. Pokud by tomu tak nebylo, měli bychom to velmi těžké proti jakémukoliv soupeři - natož proti tak kvalitnímu týmu, jakým je Nymburk,“ dodává Repeša.

V prvním zápase série na dvě vítězství Beksa znovu odešla po přestávce, třetí čtvrtku ztratila poměrem 18:27 a závěrečnou 14:24. Tohle je bolák, jenž se ne a ne zhojit.

„Je potřeba přidat na důrazu, ale hlavně se musíme rychleji vracet do obrany. Jakmile se v obraně postavíme do hry pět na pět, dokážeme Nymburk zastavit, ale oni nás minule hodně trestali rychlým přechodem dopředu, i po inkasovaných koších,“ podotýká křídelník Beksy David Pekárek.

„Rychle vyhodili, a než jsme se stihli postavit, už zakončovali, nebo z toho byl faul. Na tom potřebujeme ve druhém utkání zapracovat,“ pokračuje.

Pardubičtí už letos proti Nymburku, poslednímu mistru, dvakrát dokázali uspět - před vlastními fanoušky se jim to podařilo v dubnu v nadstavbové části (105:91).