Pardubický kouč Šotnar po drtivé výhře nad Ústím: Ukázali jsme sílu týmu

„Důležité je vítězství – vždycky říkám, že to je to nejpodstatnější,“ uvedl kouč Šotnar po víkendovém střetnutí. „Zároveň nám ale tento duel ukázal potenciální hrozbu, která by mohla přijít ve středeční pohárové odvetě, pokud bychom nehráli s maximální koncentrací,“ varoval.
Právě za dva dny Beksa v hale Dašická od 17.30 proti Slunetě završí zápasový trojboj. Východočeši, kteří se nyní na druhé příčce elitní nadstavbové skupiny A1 pyšní bilanci 20-6 (Ústí je s 13-12 šesté), měli do sobotní bitvy vynikající entrée.
Brzy vedli dvouciferným rozdílem, k čemuž jim dopomohly jak laciné ztráty soupeřů, tak i jejich nedůsledná obrana. Expardubický Tomáš Vyoral Slunetě na rozehrávce citelně scházel.
„Mít 23 ztrát proti Pardubicím – vlastně proti komukoliv – znamená, že nemůžeme vyhrát. Beksa po nich dala zhruba 28 bodů a to určilo ráz celého utkání,“ konstatoval Tomáš Reimer, trenér Ústí, podle nějž mělo na minely v práci s balonem velký vliv agresivní napadání domácích.
Sluneta sice ve 23. minutě snížila na 42:48, ovšem Pardubičtí se od ní posléze znovu, tentokrát už definitivně, odpoutali. A rozdíl mezi oběma soky pak dlouhou dobu osciloval mezi 15 až 19 body.
V závěrečné čtvrtině se několikrát přehoupl i lehce přes 20 a na této hodnotě po trojce Nábělka 22 vteřin před klaksonem také zůstal. „Za reakci na začátku třetí čtvrtiny kluky musím pochválit. Když se Ústí dotáhlo na šest bodů, dokázali jsme zase okamžitě odskočit, což mě těší, protože to ukazuje sílu týmu,“ vyzdvihl trenér Šotnar.