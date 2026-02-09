Pardubický kouč Šotnar po drtivé výhře nad Ústím: Ukázali jsme sílu týmu

Autor:
  13:09
Až na pár minut zkraje druhé půle, kdy se trenér Jan Šotnar přešlapující před lavičkou pardubických basketbalistů opravdu rozčílil a vzápětí po střelci Bryantovi schytal od rozhodčích technickou chybu i on, to z pohledu domácí Beksy bylo v zásadě pohodové utkání. Šotnarův soubor na Dašické porazil Slunetu Ústí nad Labem 100:79, a navázal tak na nedávný triumf v úvodním semifinále poháru z Ústí v poměru 95:86.
Zde Key z Pardubic doskočil v souboji s ústeckým Ladislavem Peckou.

Zde Key z Pardubic doskočil v souboji s ústeckým Ladislavem Peckou. | foto: Milan Kříček / KVIS Pardubice

Ladislav Pecka z Ústí nad Labem u míče, hledí si ho Martin Nábělek z Pardubic.
Isaac Davidson z Ústí nad Labem si kryje míč před pardubickým Jacobem Evansem.
Ústecký Nicholas Johnson útočí v zápase s Pardubicemi, přepadl ho Adam Lukeš.
Josef Potoček (vlevo) z Ústí nad Labem pod dozorem pardubického Ryana Moffatta.
6 fotografií

„Důležité je vítězství – vždycky říkám, že to je to nejpodstatnější,“ uvedl kouč Šotnar po víkendovém střetnutí. „Zároveň nám ale tento duel ukázal potenciální hrozbu, která by mohla přijít ve středeční pohárové odvetě, pokud bychom nehráli s maximální koncentrací,“ varoval.

Právě za dva dny Beksa v hale Dašická od 17.30 proti Slunetě završí zápasový trojboj. Východočeši, kteří se nyní na druhé příčce elitní nadstavbové skupiny A1 pyšní bilanci 20-6 (Ústí je s 13-12 šesté), měli do sobotní bitvy vynikající entrée.

Střelecký večer přinesl výhru Pardubicím i Slavii. Mistři se zaskvěli z dálky

Brzy vedli dvouciferným rozdílem, k čemuž jim dopomohly jak laciné ztráty soupeřů, tak i jejich nedůsledná obrana. Expardubický Tomáš Vyoral Slunetě na rozehrávce citelně scházel.

„Mít 23 ztrát proti Pardubicím – vlastně proti komukoliv – znamená, že nemůžeme vyhrát. Beksa po nich dala zhruba 28 bodů a to určilo ráz celého utkání,“ konstatoval Tomáš Reimer, trenér Ústí, podle nějž mělo na minely v práci s balonem velký vliv agresivní napadání domácích.

Josef Potoček (vlevo) z Ústí nad Labem pod dozorem pardubického Ryana Moffatta.

Sluneta sice ve 23. minutě snížila na 42:48, ovšem Pardubičtí se od ní posléze znovu, tentokrát už definitivně, odpoutali. A rozdíl mezi oběma soky pak dlouhou dobu osciloval mezi 15 až 19 body.

V závěrečné čtvrtině se několikrát přehoupl i lehce přes 20 a na této hodnotě po trojce Nábělka 22 vteřin před klaksonem také zůstal. „Za reakci na začátku třetí čtvrtiny kluky musím pochválit. Když se Ústí dotáhlo na šest bodů, dokázali jsme zase okamžitě odskočit, což mě těší, protože to ukazuje sílu týmu,“ vyzdvihl trenér Šotnar.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

Serena Williamsová na snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová hvězda po...

Ještě před několika měsíci čelila Serena Williamsová kritickým reakcím poté, co přiznala, že se při hubnutí neobešla bez pomoci léku Zepbound. Ten funguje na podobném principu jako známý Ozempic....

Jake Paul bude fandit hvězdné snoubence. Natočili spolu vzkaz pro své budoucí děti

Rychlobruslařská olympionička Jutta Leerdamová a její partner, influencer Jake...

Rychlobruslařský závod na 1 000 metrů může mít v pondělí večer velmi výrazného diváka. Do haly by měl dorazit influencer a boxer Jake Paul, aby podpořil svou partnerku Juttu Leerdamovou. Nizozemská...

9. února 2026  13:10

Pardubický kouč Šotnar po drtivé výhře nad Ústím: Ukázali jsme sílu týmu

Zde Key z Pardubic doskočil v souboji s ústeckým Ladislavem Peckou.

Až na pár minut zkraje druhé půle, kdy se trenér Jan Šotnar přešlapující před lavičkou pardubických basketbalistů opravdu rozčílil a vzápětí po střelci Bryantovi schytal od rozhodčích technickou...

9. února 2026  13:09

Výhra na závěr. Zelingrová a Chabičovský porazili Estonsko a v Cortině končí osmí

Curleři Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v souboji s Estonskem. (9. února...

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský uzavřeli olympijský turnaj smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo vítězstvím 8:4 nad Estonskem. Navzdory tomu se mezi postupující čtyřku do semifinále...

9. února 2026  12:56

Olympijské medaile se rozpadávají. Trable hlásí šampionka, běžkyně či biatlonista

Americká sjezdařka Breezy Johnsonová se raduje z olympijského triumfu. (8....

Zlatá medaile Breezy Johnsonové už potřebuje opravu. Olympijská vítězka ve sjezdu oznámila, že její nejcennější kov se krátce po slavnostním ceremoniálu rozpadl na tři kusy. Stejný problém se objevil...

9. února 2026  10:45,  aktualizováno  12:47

Nosková v Dauhá prolétla do druhého kola, Jointové nadělila kanára

Linda Nosková se soustředí na úder ve třetím kole Australian Open.

Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v Dauhá hladce do druhého kola. Devátá nasazená hráčka porazila Mayu Jointovou z Austrálie za 65 minut 6:4 a 6:0.

9. února 2026  12:42

3. den ZOH ONLINE: Curleři se loučí osmým místem, večer půjde do akce Zdráhalová

Sledujeme online
Dobrovolníci na trati mužského sjezdu prochází kolem olympijských kruhů.

V rámci třetího dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo se představí řada českých sportovců. Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se s turnajem smíšených dvojic rozloučili...

9. února 2026  12:41

Sjezdu kombinace dvojic vládl domácí Ital, Zabystřan propadl a dojel až dvacátý

Jan Zabystřan v závodě v alpské kombinaci. (9. února 2026)

Kombinaci dvojic na olympijských hrách díky sjezdu Giovanniho Franzoniho nejlépe rozjel první italský tým, v němž je ještě slalomář Alex Vinatzer. Jan Zabystřan na Franzoniho ztratil 3,88 sekundy a...

9. února 2026  12:22

Hokej na olympiádě? Úplně o ničem. Kdo se dívá, je zrádce, hrozí ruská legenda

Olympijský turnaj v ledním hokej boj o zlato. Finsko - Rusko 2:1. Čekání končí....

Místo hokeje odpočívá. Aspoň na chvíli, což se v rozjeté sezoně a před blížícím se play off šikne. Nikita Kučerov by ale pauzu v programu NHL raději strávil jinak. Na jednom konkrétním místě. V...

9. února 2026  12:20

Emoce a slzy k nezastavení. Po nečekaném bronzu zaujala reakcí Italova sestra

Riccardo Lorello z Itálie v závodě mužů na 5 000 metrů v rychlobruslení na...

Italská rychlobruslařská euforie pokračuje. Po zlaté jízdě Francesky Lollobrigidové přišla v Miláně další radost, tentokrát v mužském závodě na 5 000 metrů. O překvapivou medaili se postaral teprve...

9. února 2026  12:17

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

9. února 2026  7:39,  aktualizováno  12:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Alpské lyžování na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Ester Ledecká během sjezdu ve Val d’Isere

České naděje, světové hvězdy, naprosto ikonické sjezdovky. Alpské lyžování na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d´Ampezzo nabídne skvělou podívanou. Ženy závodí v Cortině, muži v...

9. února 2026  10:18,  aktualizováno  12:10

Bojujeme za svou vnitřní svobodu. Na lásku teď nemáme čas, líčí Taschlerovi

Premium
Filip a Natálie Taschlerovi

Na rozhovor přijeli rovnou po příletu z Japonska, ale navzdory náročné cestě vypadali docela svěže. Přitom krasobruslařský sourozenecký pár Filip a Natálie Taschlerovi se netají s tím, že dlouhodobě...

9. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.