Pardubický kapitán Švrdlík: Neměli jsme dopustit takovou „jámu“

„Chtěli jsme více běhat, ale v menší rotaci je těžké udržet takové tempo celých čtyřicet minut,“ řekl Švrdlík v rozhovoru pro klubový web.

Pivot Pardubic ve středu v Hradci Králové odehrál bez pětačtyřiceti vteřin celý zápas (v Opavě 37,5 minuty) a podobně na tom byli i další dva stěžejní hráči červenobílých: T. J. Dunans se 38:45 minutami (v Opavě 37,5) a Tomáš Vyoral s 37:13 (v Opavě jen o pět vteřin méně).

„Stejně jsme to ale měli zkusit rozběhat. Když se nám to povedlo, okamžitě se to ve hře projevilo,“ mrzelo Švrdlíka.

Jeho týmu vyšla v Hradci jen první čtvrtina, po které vedl 19:14. „Ze začátku se právě ještě hrálo rychleji, což bylo pro Hradec nepříjemné,“ uvažoval Švrdlík. „Měli jsme ve vedení vydržet ještě déle,“ dodal.

Místo toho o něj však Beksa po necelé minutě hry ve druhé desetiminutovce přišla a dál už - až na jednu výjimku - jen ztrácela (v utkání nejvíce čtrnáct bodů na začátku poslední části).

„Dokázali jsme náskok Hradce stáhnout, ale stálo nás to spoustu sil a bohužel jsme pak těsný náskok zase ztratili,“ poukazoval Švrdlík na polovinu čtvrté čtvrtky, ve které hosté za tři minuty nasázeli patnáct bodů a v utkání rázem vedli 65:64.

„Když ale stahujete takové manko a soupeř dlouho neskóruje, tak se pak prostě v jednu chvíli trefit musí,“ konstatoval Švrdlík. „Škoda, že jsme byli v takové jámě, dohánět čtrnáct bodů v poslední části je fakt hodně,“ dodal.

Pardubice nakonec v Hradci padly o dva body, čtrnáct vteřin před koncem to ale bylo 73:74 a Beksa podle Švrdlíka mohla vyhrát.

„Ještě jednou jsme se vrátili a měli jsme střelu na výhru,“ řekl. „Náš výkon ovšem nebyl ideální. Možná jsme ten zápas mohli ubojovat, ale asi bychom si po něm stejně nemohli říct, že jsme si zasloužili zvítězit,“ dodal Švrdlík.

Příště Beksa hraje až ve čvrtek 3. prosince v 17.30 s Ostravou.

